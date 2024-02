Joker, tre nuove foto del sequel con Lady Gaga e Joaquin Phoenix

La pellicola arriverà nelle sale cinematografiche statunitensi il 4 ottobre di quest’anno, massimo riserbo invece sulla data di uscita del trailer, non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti i dettagli. Nel film troveremo anche Zazie Beetz nel ruolo di Sophie Dumond. Confermati i ritorni di Leigh Gill e Sharon Washington. Inoltre, il sequel vedrà l’arrivo di Brendan Gleeson, Catherine Keener, Jacob Lofland, Steve Cotogna, Ken Leung e Harry Lawtey.

Cresce la curiosità per Joker: Folie à Deux, il sequel del film campione di incassi. Il regista statunitense ha offerto un nuovo sguardo sul lavoro pubblicando tre immagini inedite sul suo profilo Instagram che conta più di 640.000 follower. Gli scatti vedono protagonisti Joaquin Phoenix e Lady Gaga ( FOTO ) tra un ballo romantico e uno sguardo d’intesa. Todd Phillips ha commentato il post scrivendo: “Sperando che la vostra giornata sia piena d’amore”.

Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram , clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto

Alcuni mesi fa il regista ha ringraziato la squadra per le riprese del sequel: “Riprese terminate. Grazie a questi due a tutto il cast e alla migliore squadra che l’industria cinematografica possa offrire. Dal primo all’ultimo. Ora mi rinchiuderò in una grotta (l’edit room) per mettere tutto insieme”.