Joker 2, il regista Todd Phillips ha annunciato la fine delle riprese

“Abbiamo finito. Grazie a questi due (+ l’intero cast) e alla MIGLIORE troupe che l’industria cinematografica abbia da offrire. Dall’inizio alla fine. Ora mi chiuderò in una caverna (sala di montaggio) e metterò tutto insieme”. Todd Phillips , regista di Joker: Folie à Deux , ha annunciato su Instagram la conclusione delle riprese del sequel di Joker (2019) con due foto che ritraggono Joaquin Phoenix e Lady Gaga nei panni dei protagonisti Joker e Harley Quinn . Non si tratta dei primi scatti diffusi sui social dal creatore del film, che già all'inizio delle riprese aveva pubblicato la prima foto di scena del protagonista a petto nudo, emaciato e con la schiuma da barba sul viso durante la rasatura con la didascalia "Giorno 1. Il nostro ragazzo. #joker", e che aveva poi svelato la prima immagine ufficiale di Lady Gaga nei panni di Harley Quinn che tiene tra le mani il volto di Joker con la didascalia “Buon San Valentino”. Dal paparazzatissimo set, inoltre, sono emersi altri scatti, da quelli del sosia di Joker a quelli di Harley Quinn circondata dalla folla e scortata dalla polizia di Gotham in un edificio governativo, fino alla danza sfrenata della coppia criminale sulla scalinata del Bronx, a New York, già resa celebre dal primo film.

IL FILM

Joker: Folie à Deux prosegue la narrazione del primo capitolo sul folle Joker, il supercriminale clown emerso dall'aspirante cabarettista in lotta con disturbi mentali Arthur Fleck, che aveva guadagnato più di un miliardo di dollari in tutto il mondo, aveva vinto prestigiosi riconoscimenti (tra i quali il Leone d'Oro alla 76ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia), e aveva ottenuto 11 nomination agli Oscar nel 2020, con la vittoria per il Miglior attore e la Miglior colonna sonora. Il secondo episodio sarà un musical e, nonostante la trama resti ancora ignota, il film in uscita il 4 ottobre 2024 dovrebbe concentrarsi sul periodo trascorso da Joker all’Arkham Asylum, il manicomio criminale in cui viene rinchiuso dopo i disordini causati a Gotham City. Il cast schiererà anche Zazie Beetz, Brendan Gleeson, Catherine Keener, Jacob Lofland e Harry Lawtey.