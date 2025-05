Top Gun 3, Tom Cruise conferma che stanno sviluppando il nuovo sequel

Il divo di Hollywood guarda al futuro, con il terzo capitolo della saga in cui interpreta Pete "Maverick" Mitchell e, anche, il ritorno di Days of Thunder. Dopo aver detto addio al leggendario Ethan Hunt con quello che potrebbe essere l’ultimo capitolo di un’altra epopea, quella di Mission: Impossible, l’attore sembra non avere intenzione di rallentare. Durante un'intervista al programma australiano Today, ha sorpreso il pubblico con l’affermazione “Stiamo discutendo di Days of Thunder e Top Gun: Maverick”

Top Gun 3 è quasi ufficiale: Tom Cruise ha finalmente confermato, dicendolo fuori dai denti, che il nuovo sequel è in fase di sviluppo.



Il divo di Hollywood sta quindi guardando al futuro, con nuove idee per il terzo capitolo della saga in cui interpreta Pete "Maverick" Mitchell e, anche, il ritorno di Days of Thunder. Dopo aver detto addio al leggendario Ethan Hunt con quello che potrebbe essere l’ultimo capitolo di un’altra epopea, quella di Mission: Impossible, l’attore americano sembra non avere alcuna intenzione di rallentare.

Durante una recente intervista concessa al programma australiano Today, la star ha sorpreso il pubblico con un’affermazione che ha acceso immediatamente l’interesse dei fan: “Stiamo discutendo di Days of Thunder e Top Gun: Maverick”.

Ha spiegato che, insieme al suo team creativo, sta “lavorando” su nuove idee per un potenziale terzo capitolo di Top Gun e per riportare in vita l’universo di Days of Thunder, film cult sulle corse automobilistiche che lo vide protagonista nel 1990.

L’icona di Hollywood da oltre quattro decenni torna quindi sotto i riflettori per la possibilità concreta di rivisitare due dei suoi ruoli più amati.



Nel corso dell’intervista, Cruise ha riflettuto anche sul lungo processo creativo dietro al successo del secondo Top Gun: “Mi ci sono voluti 35 anni per fare Top Gun: Maverick, quindi stiamo lavorando su tutte queste cose”. Le sue parole lasciano intendere che, pur non essendoci ancora nulla di definitivo, le conversazioni su entrambi i progetti siano già in fase attiva.

Dunque possiamo finalmente parlare di progetti in cantiere, con due notizie davvero entusiastiche che fanno ben sperare ai fan che il loro beniamino sia pronto a tornare in pista e nei cieli.