Top Gun, attori e personaggi del cast del film dal 1986 a oggi

Jennifer Connelly è una delle new entry del sequel di Top Gun. Interpretata una mamma single di cui Maverick si innamora. Connelly ha debuttato nel 1984 in C'era una volta in America di Sergio Leone, in cui interpreta Deborah da bambina. Ha recitato in Phenomena del regista Dario Argento e Labyrinth - Dove tutto è possibile con David Bowie, Dark City, Requiem for a Dream e Pollock. Per A Beautiful Mind ha vinto l'Oscar alla miglior attrice non protagonista, il Golden Globe per la migliore attrice non protagonista e il BAFTA alla migliore attrice non protagonista.