Top Gun: Maverick, il ritorno di Tom Cruise. VIDEO interviste

Adrenalina, spericolate acrobazie e un passato con il quale fare definitivamente pace. Bloccato per mesi dalla pandemia, arriva finalmente in sala dal 25 maggio "Top Gun: Maverick" ed è subito nostalgia.

La storia ritrova Pete Mitchell che, dopo oltre trent’anni di servizio come uno dei migliori piloti della Marina, non ha perso la sua innata voglia di superare i propri limiti e “l’allergia” a rispettare gli ordini dei superiori.

approfondimento

"Top Gun: Maverick" Tom Cruise arriva in elicottero all'anteprima

Film iconico il primo, che uscì nel 1986 vincendo un Oscar per la miglior canzone originale, film già iconico questo sequel nel quale un’intera generazione si può tranquillamente ritrovare.

La pellicola, diretta da Joseph Kosinski, vede nel cast anche Jennifer Connelly, Miles Teller, Lewis Pullman, Val Kilmer e Glen Powell, tra gli altri.

Non ultima cosa, Lady Gaga firma la canzone “Hold My Hand”.

Per portare a termine una missione ritenuta impossibile servono i migliori piloti di sempre. Per prepararli a questa missione, serve il numero uno.

Con la giusta nostalgia verso gli anni ‘80 ma nella perfetta scia di quei tempi, il film di Kosinski riporta Tom Cruise alla guida, reale, di un F-18 e ad una storia di profonda amicizia, limiti da superare e paure da affrontare, perché il passato può essere un peso enorme per tutti, anche per Pete Mitchell che si trova ad addestrare il figlio dell'amico “Goose.”

Che fosse arrivato il momento perfetto per il sequel lo pensa anche l’attrice Monica Barbaro che dice: “E' incredibile perchè Tom (Cruise) ha deciso di non fare il sequel per questi tre decenni perché voleva aspettare che arrivassero la storia giusta e le persone giuste e anche le tecniche di ripresa perfette per raccontare la storia a una nuova generazione. Insomma siamo molto fortunati a farne parte".