Hold My Hand, video della canzone di Lady Gaga per Top Gun: Maverick

Con l'uscita del video di Hold My Hand, brano di Lady Gaga realizzato per la colonna sonora di Top Gun: Maverick, la stagione della attesa pellicola d'azione entra nel vivo, sospinta dalla voce poderosa e vibrante della popstar di fama globale, orgogliosissima di aver contribuito a questo ennesimo progetto cinematografico. L'uscita della clip col video ufficiale del brano, diretto anch'esso da Joseph Kosinski, regista del film che farà debutto nelle sale italiane dal prossimo 25 maggio, è stata annunciata in grande stile dalla cantante sui social accompagnata da pochi secondi di immagini in anteprima in cui c'è lei, naturalmente, su una pista di una base aerea che trasporta lo spettatore immediatamente nell'atmosfera del film.



Lady Gaga nel video con look militare approfondimento Top Gun: Maverick, Lady Gaga non convinceva Joseph Kosinski Si respira l'aria degli anni Ottanta nel lavoro di Lady Gaga per Top Gun: Maverick, lungometraggio chiamato a rinverdire i fasti del cult del 1986 che ha segnato l'immaginario di più di una generazione. La popstar, fan del mitico film con protagonisti Tom Cruise e Kelly McGillis, non ci sta più nella pelle per l'emozione che ha espresso in tutti i post che hanno preceduto il lancio del brano, uscito in radio e su tutte le piattaforme digitali dal 3 maggio. Nelle immagini promozionali, Gaga si è mostrata come uno dei personaggi della storia, in abiti di ispirazione militare, con pantaloni cargo, canottiera a coste bianca e collana con piastrina. La posa è quella di chi sa di aver composto un brano epico, drammatico e coinvolgente, un brano d'amore, o più precisamente - per usare le sue parole - “una lettera d'amore al mondo” che in questi ultimi anni ha vissuto momenti duri, che si superano solo con l'aiuto e la presenza degli altri, di cui bisogna sempre, appunto, prendere, afferrare, la mano.



Lo scenario del cult del 1986 approfondimento Lady Gaga, fuori il nuovo singolo Hold My Hand per Top Gun: Maverick Lady Gaga è la protagonista assoluta della scena nel video di Hold My Hand. Con lei, solo il pianoforte a coda scuro, compagno di un'avventura compositiva durata anni, secondo quanto ha rivelato lei stessa che ha detto di aver lavorato a questo brano per lungo tempo, perfezionandolo fino a renderlo perfetto per Top Gun: Maverick. Lady Gaga suona, canta e sale in piedi sullo strumento e avanza percorrendo a piedi le piste dei piloti scelti della storia; lo scenario, solitario, intenso e carico di significato, si riallaccia idealmente, soprattutto per i colori, a quello del film del 1986. Come accadeva ai protagonisti di allora, che sfrecciavano nel sole del tramonto a bordo di motociclette e velivoli, anche la cantante è immersa nei raggi caldi, sferzata dal vento e sembra davvero a sua agio nel clima di un film che certamente la affascina da sempre, lei che nel 1986 ci è nata, come ha scritto in uno dei suoi ultimi post. La clip è il risultato di un montaggio in cui si alternano le scene girate da Lady Gaga e quelle del sequel (alcune già anticipate dal trailer ufficiale), prassi molto frequente per canzoni nate per una colonna sonora per il cinema. Impeccabile, come sempre, nel look, la cantante calza scarponcini con le fibbie, bomber verde militare e iconici occhiali Aviator, spettinata e con un voluminoso abito tutto code sfrangiate e drappi che ricorda i tessuti della sacca e della vela dei paracadute militari.