Lady Gaga, fuori il nuovo singolo "Hold My Hand" per "Top Gun: Maverick"

Interpretato da Lady Gaga e scritto dalla stessa pop star, insieme a BloodPop e alla produzione di Benjamin Rice, Hold My Hand è il nuovo singolo della cantante, rilasciato in streaming oggi, martedì 3 maggio, per Interscope Records. Nonché il primo brano reso noto della ricca colonna sonora di Top Gun: Maverick , la nuova pellicola in arrivo a fine maggio, che racconterà le vicende del pilota Pete Mitchell. Hold My Hand ha un testo che suona come una vera e propria preghiera, il racconto di come, insieme, si possano superare tutte le difficoltà. “Hold my hand, everything will be okay” canta per l’appunto Lady Gaga, aggiungendo poi sui social: “Quando ti senti solo, triste, rimosso dal mondo, lontano da te stesso e dagli altri. Tieni la mia mano. Un giorno potresti anche essere abbastanza forte da reggerla da solo”.

Il testo di Hold My Hand

To tell me you need me



Hold my hand, everything will be okay

I heard from the heavens that clouds have been grey

Pull me close, wrap me in your aching arms

I see that you're hurtin', why'd you take so long



To tell me you need me? I see that you're bleeding

You don't need to show me again

But if you decide to, I'll ride in this life with you

I won't let go 'til the end



So cry tonight

But don't you let go of my hand

You can cry every last tear

I won't leave 'til I understand

Promise me, just hold my hand



Raise your head, look into my wishful eyes

That fear that's inside you will lift, give it time

I can see everything you're blind to now

Your prayers will be answered, let God whisper how



To tell me you need me, I see that you're bleeding

You don't need to show me again

But if you decide to, I'll ride in this life with you

I won't let go 'til the end

So cry tonight

But don't you let go of my hand

You can cry every last tear

I won't leave 'til I understand

Promise you'll just hold my hand



Hold my hand, hold my—

Hold my hand, my hand

I'll be right here, hold my hand

Hold my hand, hold my—

Hold my hand, my hand

I'll be right here, hold my hand



I know you're scared and your pain is imperfect

But don't you give up on yourself

I've heard a story, a girl, she once told me

That I would be happy again

Hold my hand

Hold my hand

Hold my hand, hold my hand

Hold my hand, hold my hand

Hold my hand

I heard from the heavens