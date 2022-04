Nel video, sottotitolato in italiano, un interessante approfondimento dell'addestramento studiato da Tom Cruise per i membri del cast che hanno imparato tecniche di regia e di volo Condividi

L'attesa per l'arrivo nelle sale di Top Gun: Maverick, pellicola proiettata in anteprima al Festival di Cannes (17-28 maggio), è scandita da dettagli che riguardano la lavorazione del sequel del celebre cult sull'aviazione americana. In un nuovo video featurette gli attori hanno raccontato la straordinaria esperienza vissuta sul set e la dura e specifica preparazione cui ciascuno ha dovuto sottoporsi per ottenere il grado massimo di realismo nelle scene di volo. Intanto, il pubblico italiano a breve potrà iniziare ad acquistare i biglietti per l'anteprima nazionale del film, programmata per il 21 e il 22 maggio. Il film sarà in tutte le sale a partire dal 25 maggio, due giorni prima del debutto nei cinema Usa.



Tre mesi di training di volo e regia per il cast approfondimento Top Gun: Maverick, uno scatto inedito di Tom Cruise La professionalità con cui Tom Cruise si prepara ai suoi ruoli è cosa nota tra gli appassionati di cinema e per Top Gun: Maverick la star hollywoodiana ha voluto offrire ai suoi compagni di set un assaggio del suo metodo affinché ciascuno potesse interpretare al meglio il suo personaggio. Nelle interviste che compongono lo speciale video di contenuti extra sulle riprese Cruise racconta dell'addestramento con la marina statunitense e la Top Gun School che lui e gli altri giovani interpreti della pellicola hanno dovuto compiere per approfondire l'esperienza da pilota militare, tre mesi di allenamenti necessari nei quali hanno imparato a volare con un aereo monomotore, un L-39 e un F/A-18. All'addestramento ai jet, gli attori hanno dovuto aggiungere uno speciale training per familiarizzare con gli spazi ridotti della cabina di pilotaggio, specie per la necessità di dover girare da soli le scene in cui sono impegnati in volo. Il regista Joseph Kosinski ha spiegato di aver dovuto provvedere a formare il cast sulle tecniche essenziali di ripresa, fotografia e luci affinché il girato fosse di qualità nelle diverse condizioni di luminosità ed esposizione.

Gli attori, Monica Barbaro in testa, hanno ammesso di essere ancora stupiti per quanto sono stati in grado di fare per portare a casa il film, un'esperienza che difficilmente dimenticheranno.

In vendita i ticket per l'anteprima italiana approfondimento Top Gun: Maverick, il trailer ufficiale e la data di uscita Tom Cruise, da veterano di pellicole la cui lavorazione richiede una grande preparazione, soprattutto fisica, ha raccontato con entusiasmo il programma di addestramento studiato per gli attori di Top Gun: Maverick, un film chiamato a reggere il confronto con un precedente così iconico da aver segnato una generazione di spettatori. Il nuovo film, racconta Cruise, è frutto di un'epoca tecnologicamente molto diversa e per molte ragioni è stato concepito per superare le aspettative del pubblico che ha ben presente il precedente degli anni Ottanta. Il film, che racconta una nuova avventura all'interno dell'accademia Top Gun e riporta sullo schermo alcuni dei personaggi del film originale a confronto con una nuova generazione di piloti, sarà nelle sale Usa a partire dal 27 maggio, data anticipata al 25 in Italia. Per le sale italiane è prevista anche un'anteprima fissata per il 21 e 22 maggio i cui biglietti sono già disponibili in prevendita.