Top Gun: Maverick, il trailer ufficiale e la data di uscita

Le ferite del passato riaffiorano in una nuova e difficile missione che aggiunge un nuovo capitolo alla storia che ha emozionato il pubblico oltre trentacinque anni fa

Gli appassionati di cinema d'azione e i fan di Tom Cruise aspettavano questo annuncio da tanto tempo: Top Gun: Maverick arriverà in sala a fine maggio, più precisamente il 25 maggio in Italia, data che anticipa di due giorni il debutto della pellicola nelle sale statunitensi. L'uscita del sequel del cult sull'aviazione americana degli anni Ottanta, pur essendo pronto per la distribuzione da diverso tempo, ha subito notevoli ritardi con la data di rilascio spostata in avanti più di una volta a causa della pandemia o dell'uscita concomitante di altre pellicole dello stesso genere. Ora, l'inserimento del titolo nel programma del prossimo Festival di Cannes , è l'occasione giusta per la presentazione anche presso il grande pubblico.

Top Gun: Maverick, la sfida del sequel

Due minuti e mezzo di anteprima bastano per riaccendere l'attenzione del fan su Top: Gun Maverick, mai davvero scemata negli ultimi mesi costellati dalla diffusione di nuove clip e foto dal set.

Dal progetto, che giunge a compimento ben trentasei anni dopo l'uscita del film originale, Top Gun di Tony Scott (1986), i realizzatori si attendono moltissimo, come prova lo sforzo produttivo di un film chiamato ad innalzare i livelli di azione e di effetti visivi già sviluppati nella storia precedente. Quando si tratta di cult movie, che devono la loro fama all'apprezzamento da parte di generazioni di spettatori, la sfida è sempre ardua ma Tom Cruise non si è fatto spaventare dal progetto e anche per questa pellicola ha dato prova di grande impegno, anche dal punto di vista fisico, nonostante i suoi quasi sessant'anni.

Top Gun: Maverick rappresenta dunque, in primo luogo, una sorta di regalo che la star hollywoodiana ha fatto a sé stesso tornando a vestire l'uniforme del mitico Pete Mitchell che ha stregato milioni di fan con i suoi sorrisi dietro le iconiche lenti da aviatore. Mitchell non ha ancora abbandonato la cabina di pilotaggio dei suoi caccia ma adesso è lui l'istruttore di una nuova generazione di piloti ed è sua la responsabilità di inviare i più giovani in una missione segreta e rischiosa. Tra le nuove leve c'è però una sorta di vecchia conoscenza: il Tenente Bradley Bradshaw, detto “Rooster”, è il figlio del suo vecchio compagno di volo Nick Bradshaw, detto “Goose”.