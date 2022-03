Top Gun: Maverick, pubblicate nuove foto con Tom Cruise

Top Gun: Maverick è il titolo della nuova fatica cinematografica di uno dei volti più amati e popolari della settima arte. In attesa dell’uscita della pellicola, Total Film Magazine ha condiviso due scatti di Tom Cruise .

Cresce sempre di più l’attesa per il sequel di uno dei film più iconici e amati nella storia del cinema. È il 1986 quando Thomas Cruise Mapother IV , questo il nome all’anagrafe, sbarca sul grande schermo nei panni di Pete Mitchell . A distanza di oltre trentacinque anni dall’uscita, l’attore è ora pronto per tornare a rivestire i panni del protagonista nella pellicola Top Gun: Maverick.

Poche ore fa Total Film Magazine ha distribuito in esclusiva due foto di Tom Cruise ( FOTO ) che hanno immediatamente ottenuto grande attenzione mediatica tanto da contare al momento numerosi commenti e oltre 3.000 like.

La pellicola ha riscosso anche grandi consensi da parte della critica ottenendo ben quattro candidature alla cinquantanovesima edizione degli Academy Awards con una vittoria nella categoria Miglior canzone grazie all’iconico brano Take My Breath Away di Giorgio Moroder e Tom Whitlock.