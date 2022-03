Top Gun: Maverick verrà proiettato al Festival di Cannes 2022

Da confermare la presenza di Tom Cruise

L'edizione 2022 del Festival di Cannes, che si terrà dal 17 al 28 maggio e i cui preparativi sono ancora in corso, si prepara ad accogliere il pubblico dopo due anni di pandemia con un programma ricchissimo che tiene conto anche dei blockbuster statunitensi che terranno banco nella stagione a venire. Non c'è da stupirsi, dunque, che Top Gun: Maverick, film di Joseph Kosinski con un cast all-star sia uno dei titoli nel mirino degli organizzatori. La pellicola, la cui uscita era prevista inizialmente per l'estate del 2019, è ferma in magazzino da alcuni anni a causa della pandemia, un destino che ha interessato molti titoli nelle ultime stagioni.

Oggetto di numerosi rinvii e slittamenti, l'uscita di Top Gun: Maverick è stata fissata in via definitiva per il prossimo 27 maggio, una data che ben si accorderebbe con quelle del prossimo Festival di Cannes. La possibilità di una prestigiosa prima proiezione francese dipenderebbe, a questo punto, quasi esclusivamente dalla presenza di Tom Cruise, in base a quanto riportato da Deadline. L'attore, già protagonista dell'apprezzatissimo film del 1986, non potrebbe certo mancare sul tappeto rosso del Festival che rappresenterebbe una vetrina incredibile per il film. Cruise è attualmente coinvolto nelle riprese del nuovo capitolo di Mission: Impossible ed è uno degli ospiti più attesi della premiere mondiale di Top Gun: Maverick che è in programma a San Diego, città dove è stato ambientato il primo film.