Il 1° studio cinematografico nello spazio SEE-1 sarà lanciato nel 2024

Tra 2 anni sarà inaugurato il 1° studio cinematografico spaziale al mondo. Anzi: meglio dire della storia. Progettato dai produttori cinematografici Elena e Dmitry Lesnevsky della neonata Space Entertainment Enterprise (SEE), questo studio innovativo si occuperà del film spaziale di Tom Cruise. I dettagli della pellicola sono ancora top secret. L'unica cosa certa è che non sarà un film dell'universo di "Mission Impossible", benché in questo caso si possa parlare veramente di una missione impossibile Condividi

Nel 2024 verrà lanciato il primo studio cinematografico spaziale al mondo, che pare stia dietro al progetto del film ambientato nello spazio di Tom Cruise.



Il nome dello studio cinematografico a dir poco sui generis è una sigla: SEE-1.



È stato progettato dalla coppia di produttori cinematografici Elena e Dmitry Lesnevsky, che sono a capo della neonata Space Entertainment Enterprise (SEE) fondata da Dmitry.



Tra soli due anni questo innovativo studio attraccherà nella prima stazione spaziale commerciale di Axiom, collegata alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) da cui poi nel 2028 si staccherà.



Assunti i maggiori dirigenti senior del mondo dell'intrattenimento

approfondimento Tom Cruise, in arrivo fllm girato nello spazio Per un progetto di questa portata, non potevano che essere chiamati a raccolta i più grandi nomi che sono stati a capo degli studi cinematografici sulla Terra (è il caso di specificare "sulla Terra", oramai).

SEE-1 vanta quindi i maggiori dirigenti senior del mondo dell'intrattenimento, che arrivano da Endemol, HBO e Viacom.



A capo della "missione spazial-cinematografica" ci sono l'ex CEO di Endemol Shine UK, Richard Johnston; Mark Taffet, ex vicepresidente senior per lo sport e Pay Per View di HBO; l'ex vicepresidente della tecnologia Viacom, Remi Abayomi. Giusto per citare alcuni dei grandi nomi che sono saliti a bordo del progetto.



Lo studio cinematografico spaziale

approfondimento La Nasa ingaggia Tom cruise per un film dello spazio SEE-1 è caratterizzato da un ambiente microgravitazionale a bassa orbita.



Consentirà a produttori, artisti e creativi di creare, produrre, registrare e trasmettere contenuti in streaming.



L'arena spaziale fornirà anche la sede e l'infrastruttura di produzione per contenuti ed eventi di terze parti.



Lo studio aprirà i battenti alla fine del 2024 e si staccherà poi dalla ISS quattro anni più tardi, nel 2028.



Le parole dei creatori dello studio spaziale

approfondimento Girato il primo film nello spazio, la troupe russa torna sulla Terra "SEE-1 è un'incredibile opportunità per l'umanità di spostarsi in un regno diverso e iniziare un nuovo entusiasmante capitolo nello spazio", hanno affermato Dmitry ed Elena Lesnevsky, la coppia di produttori cinematografici a capo della Space Entertainment Enterprise a cui si deve lo studio spaziale.



"Fornirà una casa unica e accessibile per infinite possibilità di intrattenimento in un luogo ricco di infrastrutture innovative, che scateneranno un nuovo mondo di creatività".



L’ex CEO di Endemol Shine UK Richard Johnston (COO di questo progetto) ha aggiunto: "Da Jules Verne a Star Trek, l'intrattenimento di fantascienza ha ispirato milioni di persone in tutto il mondo a sognare cosa potrebbe portare il futuro. La creazione di un luogo di intrattenimento di nuova generazione nello spazio ispira innumerevoli porte per creare nuovi incredibili contenuti e trasformare questi sogni in realtà".