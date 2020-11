La Nasa ingaggia Tom cruise per un film dello spazio

In seguito all'annuncio ufficiale dell'attore statunitense, anche Mosca si è messa a lavoro per cercare la candidata migliore per una produzione cinematografica senza precedenti

Gli Stati Uniti chiamano, la Russia risponde. Dopo la sfida dello spazio durante gli anni della Guerra Fredda, la rivalità tra i due Paesi si sposta oggi nel mondo del cinema. In seguito all'annuncio ufficiale di Tom Cruise del primo film nello spazio con la Nasa, infatti, anche Mosca si è messa subito a lavoro per cercare la propria candidata per una produzione cinematografica senza precedenti. Per questo ruolo la Russia, come si legge nell'annuncio per il casting riportato da Sky News, cerca una vera e propria "supereroina".

Il primo film girato nello spazio approfondimento Tom Cruise a Venezia, continuano le riprese per Mission: Impossible 7 La notizia di un film girato nello spazio circolava già da diversi mesi. L'ufficialità è arrivata dopo che la Nasa ha confermato la collaborazione con Tom Cruise per girare una pellicola sulla stazione spaziale internazionale che orbita a circa 400 chilometri dalla Terra. L'attore statunitense, quindi, potrebbe essere il primo a compiere un viaggio extraterreste. Il lancio dovrebbe avvenire nell'ottobre del 2021. Al momento il film, per il quale sarebbe stato decisivo l'aiuto di Elon Musk, non ha ancora un titolo. Quello che si sa già, invece, è che a dirigerlo sarà Doug Liman, il primo regista nello spazio nella storia del cinema. La risposta di Mosca La risposta russa alla "sfida" americana non si è fatta attendere. Channel One, il primo canale televisivo della Federazione, sarebbe infatti già impegnato nella ricerca di una protagonista del suo film nello spazio intitolato provvisoriamente "Challenge". L'obiettivo del canale, che si sta avvalendo della collaborazione dell'agenzia spaziale russa Roscosmos, sarebbe quello di iniziare le riprese, come i propri competitor, nell'ottobre del 2021 sulla stazione spaziale internazionale.