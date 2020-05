Tom Cruise, in arrivo fllm girato nello spazio?

Il magazine Variety ha lanciato un’indiscrezione che ha subito fatto il giro del mondo. Stando a quanto riportato, Tom Cruise sembrerebbe intenzionato a girare un film nello spazio in collaborazione con la NASA, scopriamo insieme tutti i dettagli.

Tom Cruise: il film girato nello spazio

Nel corso degli anni Tom Cruise ha abituato gli spettatori di tutto il mondo a sequenze adreanliniche e piene di azione, ma ora lo spazio potrebbe arrivare sul grande schermo non più soltanto come ricostruzione, come successo in numerosi film, tra i più recenti “Ad Astra” con Brad Pitt e “Passengers” con Jennifer Lawrence e Chris Pratt, ma come vera e propria location.

La notizia lanciata da Variety ha subito entusiasmato il web, infatti, da quanto si apprende sul sito, il protagonista di “Jerry Maguire” vorrebbe girare un film nello spazio. Il progetto, al momento non confermato dal diretto interessato, vedrebbe la collaborazione della NASA e dell’imprenditore Elon Musk; al momento nessuna delle principali major sembrerebbe coinvolta, non ci resta quindi che attendere per conoscere tutti i futuri sviluppi.