Mayor of Kingstown, il trailer della terza stagione della serie tv

Una serie di esplosioni sconvolge Kingstown e i suoi cittadini, mentre un nuovo volto della mafia russa apre un negozio in città e una guerra alla droga infuria dentro e fuori le mura della prigione: questa, riassumendo, la trama di Mayor of Kingstown 3.

Nelle nuove puntate, su Paramount+ dal prossimo 3 giugno, Mike McLusky (Jeremy Renner) sarà chiamato a mettere fine alla guerra. Tuttavia, le cose prendono una brutta piega quando torna a farsi vivo un volto familiare del suo passato da carcerato.

Il ritorno di Jeremy Renner

Jeremy Renner torna in azione nella terza stagione di Mayor of Kingstown. Una stagione, questa, che segna il ritorno dell'attore dopo il gravissimo incidente con lo spazzaneve. Alla fine del 2023, un gatto delle nevi pesante oltre sei tonnellate lo investì, mentre si trovava nella sua casa in Nevada. Lo scontro gli lasciò 38 ossa rotte, una gabbia toracica da ricostruire, placche di metallo per sostenere l'orbita oculare e barre in titanio per riparare una gamba. Intervistato dall'Hollywood Reporter, qualche mese fa Renner ha raccontato il suo ritorno alla vita dopo l'accaduto. "La mia priorità numero uno è ancora il recupero, il rafforzamento e il miglioramento, internamente ed esternamente, ogni giorno. E deve esserlo, per poter tornare a lavorare e partecipare alla vita quotidiana. Lascio sempre che sia il mio corpo a decidere cosa posso e non posso fare".