Jeremy Renner, le chiacchierate con Robert Downey Jr. dopo l'incidente

Iron Man ha aiutato Occhio di Falco in un momento difficile. Robert Downey Jr. è stato accanto a Jeremy Renner dopo l’incidente quasi mortale con lo spalaneve di oltre sei tonnellate che il giorno di Capodanno del 2023 ha travolto l’attore sul vialetto di casa in Nevada. Dopo il ricovero del collega degli Avengers in terapia intensiva, il freschissimo vincitore del premio Oscar come Miglior attore non protagonista per Oppenheimer non ha mai lasciato solo l’amico. “Abbiamo fatto delle chiacchiere davvero fantastiche su FaceTime, proprio come se stessimo uscendo insieme”, ha raccontato Renner in un’intervista a People. “Soffrivo di un dolore ultraterreno”, ha aggiunto. “Lui era tipo, 'la cosa più importante è che hai un bell’aspetto. Non mi interessa come ti senti, finché hai un bell’aspetto è tutto ciò che conta'”. Downey, che insieme alla moglie Susan è fan della serie tv Mayor of Kingstown dove Renner interpreta il protagonista, ha anche esortato scherzosamente l’amico a lasciare l’ospedale per tornare sul set: “Diceva, 'devi tornare a fare Mayor, perché dobbiamo vedere che cosa succede'”, ha ricordato Renner. “I suoi modi scaldano il cuore”.