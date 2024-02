Mentre canticchia il brano I Feel Good di James Brown, Jeremy Renner affetta fragole a mezz’aria, sferra un calcio rotante e balza sul bancone della cucina mentre prepara la colazione. Gesti che, fino a pochi mesi fa, l’interprete di Occhio di Falco non sarebbe stato in grado di compiere e che ora, invece, esegue con scioltezza in una pubblicità trasmessa durante il Super Bowl LVIII all’Allegiant Stadium di Las Vegas l’11 febbraio. Nel giorno di Capodanno del 2023, infatti, Renner ha subito un incidente quasi mortale: il suo spalaneve di oltre sei tonnellate l’ha travolto sul vialetto di casa. Immediato il ricovero in terapia intensiva, seguito da diversi interventi chirurgici resi necessari dalle fratture multiple. Grazie alle costanti sessioni di fisioterapia e alla grande forza di volontà, l’attore ha vissuto uno straordinario recupero, ora culminato nelle atletiche azioni dello spot al Super Bowl. “Uao, papà” dice Ava, sua figlia nella vita reale, mentre getta in aria un cucchiaio di legno che si conficca nel cartone del latte. “ Sto solo tornando alla mia routine ” risponde Renner.

"UNA GRANDE INIEZIONE DI FIDUCIA"

Come ha raccontato alla CNN, inizialmente Renner non era certo di poter eseguire tutte le mosse fisiche richieste dalla pubblicità. Tuttavia, nonostante la presenza di uno stuntman sul set, ha infine compiuto tutte le acrobazie necessarie e ha ricevuto così “una grande iniezione di fiducia”. L'attore è consapevole di essere “lontano dall’essere al cento per cento”, ma allo stesso tempo percepisce di essere “mentalmente ed emotivamente al mille per cento nella mia mente”. L’interprete Marvel, ora impegnato nelle riprese della serie tv Mayor of Kingstown 3, ha riflettuto: “Penso che l’unico ostacolo nella vita di chiunque sia sé stesso. Quindi devi uscire dalla tua strada e puoi manifestare tutto ciò che desideri nella tua vita. Potrebbe essere la tua guarigione, potrebbe essere la tua salute, potrebbe essere il tuo benessere, potrebbe essere la tua gioia, potrebbe essere qualunque cosa. La vita è davvero semplice. È complicato, in genere, perché lo rendiamo complicato”.