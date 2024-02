Da Deadpool & Wolverine a Wicked, tutti i trailer usciti al Super Bowl

Gli schermi del campionato della National Football League hanno trasmesso le novità cinematografiche attese nelle sale, compresi il film del Marvel Cinematic Universe con Ryan Reynolds e Hugh Jackman e il fantasy musicale ambientato nell'universo di Oz con Ariana Grande



Il Super Bowl LVIII, la finale del campionato della National Football League che si è svolta all'Allegiant Stadium di Las Vegas l'11 febbraio, ha unito sport e spettacolo. I Kansas City Chiefs hanno vinto contro i San Francisco 49ers, e il tight-end Travis Kelce ha subito ricevuto un appassionato bacio dalla fidanzata Taylor Swift. Usher si è esibito all'Haltime Show, Paul McCartney ha assistito all'evento dagli spalti e Beyoncé ha annunciato il nuovo album Renaissance Act II e ha lanciato due nuovi singoli. Non sono mancati neppure spot pubblicitari con protagoniste le celebrità, da Jeremy Renner a Jennifer Lopez, e i trailer di film attesissimi nelle sale.

DEADPOOL AND WOLVERINE A quasi sei anni dalla fine della saga di X-Men, Deadpool (interpretato da Ryan Reynolds) si confronta con il redivivo Wolverine (interpretato da Hugh Jackman) nel film diretto da Shawn Levy. Nel trailer la Time Variance Authority, l'organizzazione che monitora le linee temporali vista per l'ultima volta nella serie tv Loki 2, recluta Deadpool nel Marvel Cinematic Universe mentre sta festeggiando il compleanno. Nel quartiere generale, un agente gli mostra le immagini di altri supereroi Marvel, da Hulk a Capitan America, e Deadpool ribatte: "Il tuo piccolo Cinematic Universe sta per cambiare per sempre. Sono il Messia. Sono...il Gesù Marvel". Nelle scene finali compare anche l'ombra di Wolverine che incombe sul ferito Deadpool. Il film uscirà nelle sale italiane il 24 luglio. approfondimento Beyoncé annuncia Renaissance Act II e lancia due nuovi singoli

WICKED - PARTE 1 Dopo anni di anticipazioni arriva il film fantasy musicale Wicked. La pellicola, un adattamento del famoso musical di Broadway a sua volta basato sul romanzo Strega - Cronache dal regno di Oz in rivolta di Gregory Maguire, è ambientato nell'universo di Oz prima dell'arrivo di Dorothy. Nel trailer Glinda, la Strega Buona (interpretata da Ariana Grande) incontra per la prima volta a scuola Ephaba, la Malvagia Strega dell'Ovest (interpretata da Cynthia Erivo). Il momento sancisce l'inizio di un'amicizia improbabile e complessa che durerà per il resto delle loro vite. Tra i personaggi compaiono inoltre la preside Madame Morrible (interpretata da Michelle Yeoh), Fiyero (interpretato da Jonathan Bailey), "il grande e potente Mago di Oz" (interpretato da Jeff Goldblum) e il Munchkin Boq (interpretato da Ethan Slater, fidanzato di Grande nella vita reale). Il film uscirà nelle sale italiane nel mese di novembre 2024. approfondimento Ariana Grande annuncia il nuovo album Eternal Sunshine

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto YouTube, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

IL REGNO DEL PIANETA DELLE SCIMMIE Il nuovo capitolo della saga reboot del classico di fantascienza Il pianeta delle scimmie, tratta dall'omonimo romanzo del 1963 di Pierre Boulle sullo scontro per il controllo della Terra tra gli esseri umani e le scimmie intelligenti, è diretto da Wes Ball e uscirà nei cinema italiani l'8 maggio. La pellicola è ambientata circa trecento anni dopo il regno di Cesare narrato nell'ultimo The War - Il pianeta delle scimmie. Secondo la trama, mentre un nuovo tiranno costruisce il suo impero, una giovane scimmia intraprende un viaggio straziante che la porterà a mettere in discussione tutto ciò che conosceva del passato e a fare scelte che definiranno il futuro delle scimmie e degli umani. approfondimento Super Bowl 2024, vincono i Chiefs. Taylor Swift bacia Kelce in campo

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto YouTube, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

TWISTERS Il sequel autonomo del cult anni Novanta Twister racconta le vicende di Kate Cooper, un'ex cacciatrice di uragani perseguitata dal ricordo di un devastante tornado vissuto negli anni del college. Su spinta dell'amico Javi la donna, che ora studia i modelli di tempesta in un ufficio di New York, torna però sul campo. Là incrocia Tyler Owens, che condivide sui social media le proprie avventure a caccia di uragani. Con l'arrivo della stagione delle tempeste, tutti dovranno lottare per sopravvivere. Il film uscirà nelle sale italiane nel mese di luglio 2024.

approfondimento The Regime, la serie con Kate Winslet su Sky dal 4 marzo. Il trailer

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto YouTube, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto YouTube, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

CATTIVISSIMO ME 4 La saga animata dei Minions ritorna con il nuovo capitolo, con Gru ormai padre di famiglia. Nello spot trasmesso in occasione del Super Bowl 2024, le piccole creature gialle entrano in contatto con un nuovo strumento, l'intelligenza artificiale. La pellicola dovrebbe uscire nelle sale italiane nel mese di agosto 2024. approfondimento Cattivissimo Me 4, il trailer del nuovo film di Gru e i Minions

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto YouTube, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

A QUIET PLACE: DAY ONE Il prequel della saga horror A Quiet Place, che nel cast schiera tra gli altri Lupita Nyong'o e Joseph Quinn, racconta l'invasione aliena, la distruzione delle città e la resistenza dei sopravvissuti immersi nel silenzio. Il film arriverà nelle sale nel mese di giugno 2024. approfondimento Saw XI, svelato chi è il regista del nuovo capitolo della saga horror

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto YouTube, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

IF Il live-action, diretto da John Krasinski e con Ryan Reynolds, racconta l'avventura fantastica degli amici immaginari di bambini che appaiono nella realtà. Solo una bambina potrà salvarli, cercando di riconnetterli con i bambini che hanno smesso di credere in loro. Il cast schiera, tra gli altri, anche Emily Blunt e Matt Damon. La pellicola uscirò nel mese di maggio 2024. approfondimento Sei nell'anima, il trailer del film su Gianna Nannini

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto YouTube, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

KUNG FU PANDA 4 A otto anni dal precedente capitolo, torna la saga con protagonista il panda Po. Dopo grandi battaglie, il guerriero dragone affronta nuove sfide alla ricerca di sé stesso e di un successore. All'orizzonte si delinea però un nuovo temibile nemico, il Camaleonte. Il film d'animazione uscirà nelle sale italiane il 21 marzo. approfondimento Kung Fu Panda 4, il trailer del nuovo film

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto YouTube, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

MONKEY MAN Coperto da una maschera di gorilla, Kid (interpretato da Dev Patel), si fa picchiare nelle lotte clandistine per racimolare denaro. Dopo anni, però, la rabbia repressa e il passato traumatico riemergono e il protagonista decide di scalare l'élite criminale della città e di cercare vendetta. Il film uscirà nelle sale nel mese di aprile 2024. approfondimento Ghost Detainee - Il caso Abu Omar, il trailer del documentario

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto YouTube, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie