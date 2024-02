The Regime, la serie con Kate Winslet su Sky dal 4 marzo. Il trailer

La nuova miniserie HBO con l'attrice Premio Oscar® dal 4 marzo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

Come annunciato dalle immagini del trailer ufficiale e dalla key-art appena rilasciate, debutterà fra pochissime settimane, il 4 marzo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, The Regime - Il palazzo del potere, nuova e attesa miniserie HBO in sei episodi con la vincitrice del Premio Oscar® Kate Winslet.