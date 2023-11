The Fall Guy, il trailer e cosa sapere sul nuovo film con Ryan Gosling

Il regista di Bullet Train e Deadpool riprende il soggetto della serie televisiva degli anni Ottanta Professione Pericolo per una elettrizzante commedia d'azione. Gosling si mette di nuovo in gioco con un ruolo tutto da ridere dopo l'exploit di Barbie



Universal Pictures ha rilasciato il trailer di The Fall Guy, la nuova commedia d'azione diretta da David Leitch con un cast stellare guidato da Emily Blunt e Ryan Gosling, rispettivamente star dei due maggiori successi al botteghino della stagione 2023: Oppenheimer e Barbie.

Mentre l'attrice britannica abbandona le atmosfere cupe di Nolan per un personaggio brillante, Gosling, reduce dall'exploit di Ken nel cult di Greta Gerwig, continua a fare faville nei panni di uno stuntman alla fine della sua carriera, un ruolo che non potrà non piacere ai suoi fan e non solo.



La trama: una storia d'amore piena di pericolo Gli oltre tre minuti di immagini del trailer di The Fall Guy, reso disponibile anche in lingua italiana da Universal, offrono un'ampia anticipazione su come sarà la prossima commedia di Leitch che, dopo Bullet Train, uno dei titoli più in vista del 2022, torna a proporre al pubblico una nuova storia fatta di avventure folli, corse, colpi di scena e capitomboli.

Gosling qui è Colt Seavers, uno stuntman che, dopo aver dato il meglio di sé a Hollywood, accetta un ennesimo ingaggio, anche se ormai abbastanza malandato. La regista su set è la sua ex ragazza, interpretata da Emily Blunt, la quale deve fare i conti con la sgradita presenza del suo amore del passato e con la misteriosa scomparsa del protagonista della sua pellicola, la star del cinema Tom Ryder che ha il volto di Aaron Taylor-Johnson.

L'obiettivo duplice, allora, per lo stuntman Gosling a cui viene chiesto, come incarico extra, di ritrovare l'attore e salvare la sua produzione, una missione non poco pericolosa nella quale, però si lancerà (letteralmente) perché potrebbe fargli recuperare l'amore della sua ex.

leggi anche Barbie, il making of di I'm Just Ken con Ryan Gosling

The Fall Guy, adattamento della omonima serie cult

Inseguimenti, salti nel vuoto da altezze da far drizzare i capelli, risse e situazioni oltre il limite del rischio sono gli ingredienti del cinema di Leitch che piace tanto ai suoi fan i quali, anche questa volta, sono i destinatari di uno spettacolo carico di stelle. Oltre al già citato trio di protagonisti, in The Fall Guy trovano spazio anche Hannah Waddingham, Stephanie Hsu (vista in Everything Everywhere All at Once), Winston Duke e Teresa Palmer.

Il titolo esplosivo è senza dubbio infarcito di momenti metacinematografici, cosa che, nel complesso, lo rende una sorta di “lettera d'amore” - per usare le parole della produttrice, nonché moglie di Leitch, Kelly McCormick - al mondo delle produzioni del grande e piccolo schermo. Leitch, inoltre, conosce molto bene il mondo degli stunt poiché prima di passare dietro la macchina da presa è stato un famoso stunt di Hollywood, controfigura accreditata di Brad Pitt e di Jean-Claude Van Damme. Dopo aver dedicato parte della sua vita al ruolo attivo, ha scelto di occuparsi della formazione e del coordinamento di queste figure essenziali nel mondo del cinema fondando 87Eleven, una società che chiama a raccolta stunt e controfigure.

Scritto da Drew Pearce, The Fall Guy si basa sulla serie televisiva Professione Pericolo (il cui titolo originale è, appunto, The Fall Guy), trasmessa in Italia negli anni Ottanta. Lì il protagonista era l'attore Lee Majors, classe 1939, che ha anche un ruolo nel film di Leitch. leggi anche Keanu Reeves regala agli stuntmen t-shirt con il numero di morti

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto YouTube, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie