Barbie, ecco il making of di I’m Just Ken con Ryan Gosling. VIDEO

È uscito il video che mostra il making of della scena dominata dalla canzone che, tra tutte quelle della colonna sonora del blockbuster in rosa, più di ogni altra ha ipnotizzato le orecchie del mondo. Parliamo chiaramente della hit “I’m Just Ken”. Ecco il video in cui vediamo l’attore Ryan Gosling alle prese con questa sua eccezionale interpretazione. Che potrebbe valergli l’Oscar, come alcuni si aspettano (e molti si augurano)

Nonostante la "prima donna" del film Barbie sia chiaramente Margot Robbie, il co-protagonista Ryan Gosling tiene testa (bionda ossigenata) alla comprimaria, diventando anzi uno dei personaggi più amati della pellicola. Il suo straordinario Ken ha fatto breccia nei cuori di tutti gli spettatori. E non solo nei cuori: anche nelle orecchie. La canzone che Gosling canta nel film, intitolata I’m Just Ken, è diventata un tormentone.

In generale, del film in rosa che quest’estate ha contribuito a rilanciare l’industria cinematografica è particolarmente apprezzata la colonna sonora, tutta quanta.

Ma a diventare virale è stata in particolare la canzone-monologo di Ken, motivo per cui l’etichetta musicale che ha pubblicato la soundtrack del lungometraggio, la Atlantic Records, ha deciso di offrire ai fan un video che mostra il making of della scena (potete guardarlo nel filmato che trovate in fondo a questo articolo).



Il video mostra alcune chicche del dietro le quinte del lungometraggio co-prodotto da Mattel e Warner Bros., inoltre offre uno sguardo al lavoro compiuto in sala di incisione.

I’m just Ken ha ottenuto, fino a ora, 12,9 milioni di visualizzazioni su Spotify.

E (anche) per questa canzone, Gosling è diventato uno dei nomi papabili per le candidature ai premi Oscar 2024. Il fatto che l’attore abbia offerto una performance a più livelli - tipica della "vecchia scuola attoriale di Hollywood", quella in cui non soltanto si recitava ma al contempo si cantava e si ballava - rende la statuetta dorata ancora più plausibile sul comodino di Ryan Gosling.



Gosling è sempre stato entusiasta del film Barbie

Ryan Gosling si era sempre espresso in maniera entusiastica circa la pellicola sulla bambola Mattel. Ne aveva parlato con incensamenti vari già ben prima che il film uscisse. L’attore aveva dichiarato senza se e senza ma che si trattava della migliore sceneggiatura che avesse mai letto durante la sua carriera.

Le stesse potenzialità sono quelle che ha intravisto fin da subito la protagonista, Margot Robbie (che è anche produttrice del film). È stata Robbie a presentare il progetto alla Warner Bros., sottolineando come a suo avviso il film di Barbie con lei protagonista e Greta Gerwig alla regia avrebbe potuto registrare un miliardo di dollari di incassi. Pronostici e promesse che non sono state disattese, come ben sappiamo… Ma il merito non va solo alla Robbie protagonista e alla Gerwig regista: qui c'è anche lo zampino del Gosling co-protagonista (e lasciamo il "co" giusto per non ferire troppo la comunque strepitosa Margot Robbie, che nel film si rivela in stato di grazia).

Nel making of la regista fatica a trattenere le risate (e infatti non ci riesce)

Greta Gerwig, la regista di Barbie, è ritratta nel video con il dietro le quinte di I'm Just Ken. La si vede in più momenti, mentre dà indicazioni al cast e mentre guarda gli attori recitare. Gerwig fatica a trattenere le risate quando comincia la performance di Ryan Gosling e degli altri Ken coinvolti nell’epica scena degna di un musical con la M maiuscola. E non riesce nell'impresa: più volte la vediamo ridere a crepapelle sul set. Come biasimarla... Gli attori di Barbie vengono mostrati anche durante le prove, intenti a imparare le coreografie dell'elaborata sequenza della "battaglia" in spiaggia. Di molti di loro, Gosling in primis, sono mostrate le immagini delle incisioni in studio delle parti vocali della canzone e delle prove per il ballo.



È la star canadese, in particolare, a essere il grande protagonista di questo video. Ryan Gosling è impegnato sia prima sia durante i ciak. E lo si vede pure post ciak, quando guarda sui monitor la sua interpretazione del brano di Ken, divertito come non mai!

La trama del film Barbie (se esiste ancora qualcuno che non la sa)

Per i pochi che ancora non l’hanno visto, ricordiamo sommariamente cosa racconta il film di Mattel e Warner Bros.



Barbie (Margot Robbie) vive a Barbieland insieme a tutte le altre versioni di Barbie e tutte le versioni di Ken. Dato che lei è la Barbie-stereotipo, il suo fidanzato è chiaramente il Ken stereotipico. Quest’ultimo è interpretato Ryan Gosling.

Improvvisamente Barbie scoprirà di non essere perfetta, notando che il piede le è diventato inspiegabilmente piatto e che pensieri di morte invadono la sua testolina bionda, turbandone l'atarassia plastica che è la conditio sine qua non abitare a Barbieland. La Barbie di Margot Robbie è quindi costretta a partire per un’avventura on the road che la porterà nel mondo reale, al fine di scoprire le cause della sua metamorfosi (dato che probabilmente sono da ricercarsi nella sua “padrona”, la bambina - o ex bambina che sia - a cui la Barbie appartiene).

Nel cast di questo film stellare ci sono anche America Ferrera, Michael Cera, Ariana Greenblatt, Rhea Perlman, Will Ferrell, Connor Swindells e Kate McKinnon, giusto per citare alcune star presenti sul set.

L’enorme operazione di marketing intorno al film Barbie lo ha reso epos più che film Nonostante la bambola Mattel sia un magnete per attirare spettatori veicolando poi un messaggio nuovo, contemporaneo, importante, innovativo e femminista, questo obiettivo non ha comunque fermato l’enorme operazione di marketing intorno al film. La Mattel e la major di Hollywood che produce la pellicola, la Warner, si sono date parecchio da fare per creare un universo plastico attorno alla pellicola. Sono stati oltre 100 gli accordi con i brand, dalla collezione limitata di Zara con abiti a ruota anni '60 alle Superga con zeppa rosa da 7 centimetri, dalla casa di Ken a Malibu prenotabile con Airbnb ai pattini a rotelle rosa shocking di Impala, passando per smalti (Opi), pigiami (Primark) e via dicendo. Dunque Barbie non è solo un film ma un mondo vero e proprio che esce dalla cornice dello schermo per invadere qualsiasi cosa, dal guardaroba alla scarpiera fino al beauty-case e alla scrivania.

Un film-evento che è riuscito a rendere rosa la vita e i look di tanti. Basti pensare che la produzione di Barbie ha quasi esaurito le scorte mondiali di vernice rosa: ne sarebbero stati usati così tanti litri - per riprodurre il mondo della bambola a grandezza naturale - da avere quasi completamente esaurito le scorte mondiali.

Un Ken capace di mettere in ombra Barbie Ma il film di Greta Gerwig ha segnato un altro record, oltre a quello di finire le riserve di vernice rosa: per la prima volta nella storia, vediamo un Ken in grado di mettere in secondo piano Barbie. Con buona pace di Margot Robbie (che è strepitosa nel film, lo ricordiamo) tutti gli occhi (e le orecchie) sono puntate su Ryan Gosling. L’attore canadese che interpreta il Ken che soffre della “sindrome del comprimario” (o meglio “sindrome dell’accessorio”, sentendosi appunto un accessorio della famosa bambola Mattel) da sentirsi appendice si è reso protagonista di un’appendicectomia da chapeau. Con questa pellicola, il suo personaggio si stacca nettamente da quello di Barbie, vivendo per la prima volta di vita propria. Il suo Ken ha stregato talmente tanto gli spettatori che tanti, più che un sequel di Barbie, si augurano di vedere al più presto uno spin-off dedicato a lui, a Ken.

Ryan Gosling, il divo canadese è oggi tra i più amati di Hollywood Gosling è un attore, musicista e produttore canadese, nato il 12 novembre 1980 a London, nell'Ontario, in Canada. Se già prima del film Barbie era un mito, oggi è una leggenda vivente.

Ha iniziato la sua carriera da attore in giovane età, comparendo in diverse serie televisive come Breaker High e Young Hercule.

Il grande successo per lui è però incominciato non appena è uscito il film drammatico sentimentale Le pagine della nostra vita (The Notebook, del 2004), un adattamento cinematografico del romanzo omonimo di Nicholas Sparks, diretto sul grande schermo da Nick Cassavetes.

La sua performance romantica accanto a Rachel McAdams ha catturato l'attenzione sia del pubblico sia della critica. Ma la grandezza di questo attore è legata anche alla sua lungimiranza: anziché farsi ingabbiare nel solito ruolo del belloccio incastrato in pellicole strappabaci & strappalacrime, Ryan Gosling ha scelto la via della versatilità. Si è infatti calato in molteplici ruoli di vario tipo, passando attraverso quasi tutti i generi cinematografici.

Una carriera molto eclettica per Ryan Gosling, che spazia da un genere a un altro Nel 2006 ha recitato in Half Nelson, un film drammatico in cui Gosling interpreta un insegnante di scuola elementare con problemi di tossicodipendenza. La sua interpretazione gli è valsa una nomination agli Oscar come Miglior Attore. Nel 2008 ha ricevuto una candidatura ai Golden Globe per Lars e una ragazza tutta sua e nel 2011 un'ulteriore candidatura per Blue Valentine. Nel 2016 ha recitato sul set dell’acclamato e ultrapremiato (tra i tanti premi, ha ottenuto ben sei Oscar) La La Land, musical moderno che lo vede recitare (e anche qui cantare e ballare) accanto a Emma Stone. Nel 2017 Gosling ha interpretato il ruolo del protagonista K nel sequel di Blade Runner, intitolato Blade Runner 2049. Poi nel 2018 ha vestito i panni (ovvero la tuta) di Neil Armstrong, il primo uomo a camminare sulla Luna, nel film First Man diretto da Damien Chazelle (che aveva lavorato con Gosling in La La Land). Oltre alla sua carriera cinematografica, Gosling è anche un musicista di talento. Ha fondato nel 2008 il duo indie-rock Dead Man's Bones, in cui suona assieme all'attore teatrale Zach Shields. Di seguito potete guardare il video che mostra il making of della scena di I’m Just Ken.

