Barbie, nella colonna sonora anche Dua Lipa, Lizzo e Ryan Gosling

Spettacolo

Tutte in rosa, è Barbiecore mania: da Zendaya alle Kardashian. FOTO

Più che una tendenza, quella per i look rosa è una vera e propria mania incoraggiata dalle passerelle e sospinta dal cinema dove i fan attendono l'arrivo di Barbie, la pellicola dedicata alla celebre bambola Mattel. Le celebrity, senza distinzione di genere, si divertendo a comparire in pubblico con abiti vistosi e pop declinati nelle varie sfumature del colore che continua anche per il 2023 a essere in auge A cura di Vittoria Romagnuolo

L'attrice Anya Taylor-Joy versione all pink alla proiezione del film "The Super Mario Bros. Movie", il primo aprile 2023 a Los Angeles. La regina degli scacchi ha sfoggiato una mise rosa Barbie anche a Venezia 78 dimostrando di apprezzare e cavalcare il trend inaugurato dalla collega Margot Robbie nel film di Greta Gerwig, in uscita a luglio al cinema

Ed eccola qui l'attrice americana Anya Taylor-Joy sfilare sul red carpet del film "Last Night In Soho" con una mise in puro stile Barbie