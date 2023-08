Ryan Gosling, il flash mob per il compleanno della regista di Barbie

L'interprete di Ken ha inviato a sorpresa un gruppo di ballerini alla regista della pellicola per celebrare in musica i suoi quarant'anni. Il gruppo ha eseguito una coreografia sulle note dei successi I'm Just Ken e Dance The Night

Sono giornate indimenticabili per Greta Gerwig. La regista e co-sceneggiatrice di Barbie, già nella storia del cinema per essere la prima donna ad aver diretto un film che in meno di venti giorni dalla sua uscita ha incassato un miliardo di dollari al box office mondiale, ha festeggiato i suoi quarant'anni al ritmo delle canzoni della pellicola dei record.

Nel giorno del suo compleanno, lo scorso 4 agosto, la cineasta di Sacramento è stata sorpresa da un flash mob messo in piedi in suo onore da un gruppo di ballerini professionisti. Il mittente? Il protagonista maschile di Barbie: Ryan Gosling.

Il video social col flash mob per Gerwig I follower dei canali ufficiali del film Barbie, oltre un milione e settecentomila solo su Instagram, hanno avuto un assaggio del clima festoso che ha accompagnato la lavorazione della commedia, un'armonia che continua a regnare anche adesso, a set spento.

Ryan Gosling, che nelle interviste ha speso solo ottime parole per Gerwig, regista che lo ha selezionato per il ruolo forse più popolare della sua carriera (Barbie ha superato al box office le presenze di La La Land, film musicale che è valso all'attore statunitense un Golden Globe e una candidatura all'Oscar), ha deciso di omaggiare la neo quarantenne con un dono davvero sui generis.

Il video pubblicato sul profilo Instagram di Barbie The Movie, mostra l'intero flash mob che è partito nella sala in cui Gerwig fa abitualmente lezione di pilates.

La regista, sullo sfondo, dapprima incredula, è scoppiata a ridere senza sosta quando ha compreso che i ballerini in questione erano lì per lei. Il gruppo ha coreografato due dei brani più popolari della commedia musicale, I'm Just Ken e Dance The Night, che da settimane risuonano senza sosta in tv, in radio, in streaming e sui social media. Al termine della performance la regista è corsa ad abbracciare i ballerini colma di gratitudine. leggi anche La La Land, la recensione del musical che incanta tutti

Gosling: il successo di I'm Just Ken Ryan Gosling, mittente del flash mob per il compleanno di Greta Gerwig, non compare nel video online ma è citato nella didascalia che accompagna la clip. “Come Ken sa... a volte l'unico modo per esprimere i propri sentimenti è attraverso le canzoni e la danza!”, questa la didascalia che spiega la scena animata da un gruppo di Barbie e Ken speciali chiamati ad allietare i quarant'anni di Gerwig.

La “Barbiemania” che sta caratterizzando questa stagione è un fenomeno culturale ormai evidente e anche chi non si è ancora recato in sala per vedere la commedia con Margot Robbie avrà notato il dominio del colore rosa che caratterizza l'universo della bambola Mattel in molti aspetti della quotidianità.

Dal cinema alla cultura pop l'entusiasmo per Barbie è tangibile e il successo commerciale della pellicola si è esteso anche ad altri ambiti, primo fra tutti quello musicale. Se non c'erano dubbi sulle capacità di hitmaker di Dua Lipa, voce di Dance The Night, più sorprendente è il debutto nella Billboard Hot 100 di Ryan Gosling con I'm Just Ken, la ballad scritta e prodotta da Mark Ronson e cantata dall'attore di Drive, che ha esordito nella classifica statunitense alla posizione numero ottantasette.

L'intera colonna sonora del film Barbie, invece, ha debuttato direttamente in seconda posizione nella classifica degli album Billboard 200, un risultato più che positivo che rafforza sempre più le voci di una candidatura agli Oscar per Gosling che, oltre a confermarsi uno degli interpreti più validi della sua generazione, è stato stato anche definito da Ronson una vera e propria "potenza vocale". leggi anche Barbie, Ryan Gosling canta I'm just Ken nel nuovo trailer. VIDEO

