Roberto Vecchioni, la possibile scaletta del concerto a Bergamo

Giovedì 10 aprile la voce di Sarmarcanda sarà in concerto alla ChorusLife Arena di Bergamo.

Roberto Vecchioni, il concerto a Bergamo

L’artista è tra i cantautori più acclamati della scena musicale italiana, tra i tanti riconoscimenti ricordiamo anche la vittoria con il brano Chiamami ancora amore alla sessantunesima edizione del Festival di Sanremo.

Giovedì 10 aprile la voce di Samarcanda sarà in concerto alla ChorusLife Arena, questo l’indirizzo: via Carlo Serassi 26, 24124, Bergamo. Stando a quanto riportato da Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento Roberto Vecchioni non ha rilasciato alcuna dichiarazione sulla scaletta della serata. Stando a quanto rilanciato da Setlist, questi i brani seguiti il 9 maro a Roma:

Storia e leggenda del lanciatore

Ti insegnerò a volare

Ogni canzone d’amore

La mia ragazza

Vincent

Signor giudice

L’infinito

El bandolero stanco

Cappuccio rosso

Voglio una donna

Figlia

La bellezza

A te

Le mie ragazze

Sogna, ragazzo, sogna

Chiamami ancora amore

Luci a San Siro

Samarcanda