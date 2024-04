Roberto Vecchioni parla di sogni, di canzoni e della morte del figlio

Il pensiero a sua moglie Daria e l'affetto dei giovani

Parlando della consorte Daria ha sottolineato che la sua missione è di ricordarsi di non dimenticarla mai. Poi ha commentato la sua paura di scrivere canzoni che magari nessuno ascolterà. Nella realtà poi è l'esatto contrario, le sue poesie in musica sono amatissime da più generazioni e ora anche i giovani hanno uno sguardo curioso e attento verso il professor Vecchioni: spiega che per anni quasi nessuno conosceva Sogna ragazzo sogna e improvvisamente, grazie anche al duetto sanremese con Alfa, è diventata famosa in tutta Italia: "E' una canzone - dice a Il Secolo XIX- che meritava maggior riconoscimento. Non c'è dubbio. Aspettavo l'occasione di una rivincita. Glielo dovevo, perché è molto più bella di Chiamami ancora amore. È universale, infatti i boyscout, i ragazzi cattolici, le ragazze delle scuole la cantavano già. Il grande pubblico invece no. Dopo Sanremo i giovani mi chiamano, mi cercano, ricevo messaggi da ogni parte. Sento proprio un affetto fisico. Non me lo sarei immaginato. Evidentemente, è stato importante passare le consegne ad Alfa, durante il Festival, perché significa che certi valori sono vivi".