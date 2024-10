E' partita la nuova stagione del Teatro di Varese. Per il quarto anno a cura di AD Management di Alessandro De Luigi con la Direzione di Filippo De Sanctis, sono tante ed entusiasmanti le proposte in calendario: più di 60 titoli tra musica, danza, comicità, musical e prosa, quest’ultima sezione in collaborazione con il Comune di Varese. Vivi l'Incredibile è il filo conduttore della nuova stagione, un invito per il pubblico a “vivere l’incredibile in un viaggio straordinario”, un viaggio emozionante con gli spettacoli tra i più interessanti della stagione, selezionati ancora una volta per offrire alla città di Varese e agli appassionati, contenuti trasversali e adatti ad un pubblico di tutte le età.



Dopo il debutto con TERESA MANNINO saranno, fino a maggio 2025, protagonisti sul palco : ANDREA PUCCI, ROBERTA BRUZZONE, GIOVANNI SCIFONI, LA SPOSA CADAVERE - il musical, ROBERTO VECCHIONI, GIORGIA FUMO, ESPERIENZE D.M. AWED – DADDA – DOSE, ALICE IN WONDERLAND ON ICE, MICHELE ZARRILLO, LES FARFADAIS - ÉVEIL, EDOARDO BENNATO, SYMPHONIKA ON THE ROCK, PAOLO RUFFINI E LA COMPAGNIA MAYOR VON FRINZIUS, BEATRICE ARNERA, MARE FUORI – il musical, BARBASCURA X, BLACK VOICES – the show, A CHRISTMAS CAROL – il musical, KATIA FOLLESA & VALERIA GRACI, GREASE – il musical, LO SCHIACCIANOCI – BALLETTO DI MILANO, MARCO TRAVAGLIO, ALICE - MASTER SONGS, TOOTSIE – il musical, TEO MAMMUCARI, LIVEPLAY – COLDPLAY EXPERIENCE, MASSIMO LOPEZ E TULLIO SOLENGHI, FORZA VENITE GENTE – il musical, ALE E FRANZ, PIERLUCA MARITI, LA SERA DEI MIRACOLI, GRISÙ – UN DRAGO SENZA PAURA, ELIO, VAN GOGH CAFÈ, UMBERTO GALIMBERTI, CENERENTOLA – il musical, PANPERS, PAOLO CEVOLI, ROCCO SIFFREDI, VITTORIO SGARBI, ALADIN - il musical di Stefano d’Orazio, CARLO BUCCIROSSO, FABIO CONCATO, PEPPE IODICE, MASSIMO RANIERI, INCANTI, ANGELO PISANI, BANCO DEL MUTUO SOCCORSO, I LEGNANESI, EDOARDO PRATI, BIAGIO IZZO, GIUSEPPE CRUCIANI, NIGHT FEVER – A TRIBUTE TO THE BEE GEES, GLI AUTOGOL, FRANCESCO CICCHELLA, QUEEN RHAPSODY, GIUSEPPE GIACOBAZZI, VORREI CHE FOSSE AMORE ( Omaggio a Mina), ABBA DREAM, ARTURO BRACHETTI, FILIPPO CACCAMO, ANTONIO ORNANO, TRIBUTO A MORRICONE. Per il 31 dicembre ancora una volta un evento speciale e unico, saranno Katia Follesa e Valeria Graci ad emozionare e divertire il pubblico nella magica atmosfera del Teatro di Varese e a mezzanotte, per tutti i presenti, brindisi e dolci natalizi.