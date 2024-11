Roberto Vecchioni: "A Milano c'è chi muore di fame, la città risponda"

"A Milano c'è gente che sta morendo di fame, gente che chiede l'elemosina, è una cosa che non vedevo più in città", lo ha detto il cantautore Roberto Vecchioni intervenendo al convegno per i dieci anni della Fondazione Ernesto Pellegrini.



"Ma siamo in una società dove niente è semplice, questa è Milano oggi, non lo era trent'anni fa -ha proseguito- siamo qui per capire come possiamo migliorare. A Milano le risposte istituzionali, giornalistiche, sociali esistono. Sono strade praticabili, Milano è una città meravigliosa, non a caso quella che amo di più al mondo e vorrei che esistesse la possibilità per tutti di avere una piccola soddisfazione nella propria vita. E penso che il nostro sindaco e chi governa sappiano questa strada. Le intenzioni sono tante e ottime".