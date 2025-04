Garbage, ecco il singolo There’s no future in optimism dal nuovo album

La band guidata da Shirley Manson rompe il silenzio pubblicando il primo singolo estratto dal nuovo disco, intitolato Let All That We Imagine Be The Light, ideale prosecuzione del lavoro del 2021 No Gods No Masters. La canzone svelata nelle scorse ore ha il compito non solo di aprire la tracklist, ma anche di dare un primo sguardo al tono e ai temi dell’intero lavoro

I Garbage hanno pubblicato il singolo There’s No Future in Optimism, il primissimo assaggio del loro nuovo album.

La band guidata da Shirley Manson rompe così il silenzio, condividendo il primo singolo estratto dal nuovo disco, intitolato Let All That We Imagine Be The Light, ideale prosecuzione del lavoro del 2021 No Gods No Masters.

La canzone svelata nelle scorse ore, dal titolo There’s No Future in Optimism, ha il compito non solo di aprire la tracklist, ma anche di dare un primo sguardo al tono e ai temi dell’intero lavoro.

Dopo aver annunciato lo scorso febbraio il nuovo progetto discografico Let All That We Imagine Be The Light, ora si fa sentire con forza il gruppo musicale alternative rock statunitense formatosi a Madison (Wisconsin) nel 1993.

Ad accompagnare l’uscita di There’s No Future in Optimism, i Garbage hanno pubblicato anche il videoclip ufficiale (che potete guardare in fondo a questo articolo), firmato dalla regia di Benjy Kirkman.