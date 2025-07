Beyoncé chiude il suo tour con una reunion delle Destiny's Child

Chi, in queste settimane e nelle prossime, va al concerto degli Oasis sa già di trovarsi di fronte a una attesissima reunion. Chi invece si è trovato al live di chiusura del Cowboy Carter Tour di Beyoncé, a Las Vegas, il 26 luglio, non poteva prevedere di ottenere una rimpatriata a sorpresa delle Destiny’s Child.

Sì, è andata proprio così. Perché ad accompagnare Queen Bey sulle note di un medley composto da Bootylicious, Energy e Lose My Breath, sono arrivate Michelle Williams e Kelly Rowland, compagne di strada di Beyoncé tra il 2000 e il 2006, prima di prendere strade separate e intraprendere carriere da soliste non necessariamente spinte dallo stesso vento.

Non accadeva dal 2018

L’ultima volta che le Destiny’s Child si erano esibite insieme era stato al Coachella del 2018, anche quella volta per uno show di Beyoncé, headliner di quella edizione del festival. Poi più nulla, per sette anni abbondanti, fino all’ultimo incontro di Las Vegas, all’Allegiant Stadium, sabato 26 luglio. Kelly Rowland e Michelle Williams sono rimaste sul palco anche per Mute Challenge, brano tratto dall’album di Beyoncé Reinassance.