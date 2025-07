Rubata musica inedita di Beyoncé: il furto è avvenuto ad Atlanta

Furto clamoroso avvenuto nella capitale dello stato della Georgia: rubati drive USB contenenti brani inediti dell'artista, la scaletta del tour 'Cowboy Carter' e progetti video riservati. Il materiale è stato sottratto dall’auto del coreografo Christopher Grant due giorni prima del concerto. La polizia indaga, ma il sospettato è ancora in libertà

Colpo mirato durante il tour: sottratti file e oggetti personali Un episodio inquietante scuote il dietro le quinte di uno dei tour più attesi dell’anno. Lo scorso 8 luglio ad Atlanta, solo due giorni prima del debutto cittadino di Cowboy Carter, alcuni dispositivi contenenti materiale riservato sono stati sottratti dall’automobile di due collaboratori storici di Beyoncé Knowles. Il furto è avvenuto in pieno giorno e ha riguardato non solo effetti personali, ma anche file digitali di estrema delicatezza.

Secondo quanto dichiarato dalle forze dell’ordine locali, l’auto a noleggio era stata momentaneamente lasciata in sosta da Christopher Grant, noto coreografo e membro fondamentale dello staff creativo della cantante. Al suo ritorno, Grant ha trovato il lunotto posteriore infranto e l’intero bagagliaio svuotato. Insieme a lui era presente anche uno dei ballerini principali del team.

Demo inedite, scalette e prove: il valore del materiale trafugato Il bottino non riguarda soltanto oggetti di lusso – tra cui abiti firmati, un laptop Apple e cuffie professionali – ma soprattutto contenuti digitali non destinati alla diffusione pubblica. All’interno di alcune chiavette USB sottratte erano presenti demo inedite, video di prove, appunti di regia e la sequenza degli spettacoli futuri. Un materiale dal valore incalcolabile, non solo economico, ma anche strategico, per un’artista che fa del controllo dell’immagine e dei tempi di pubblicazione un tratto distintivo.

Le autorità stanno indagando per identificare il responsabile, che al momento risulta ancora in fuga. Nessuna rivendicazione, nessuna traccia evidente. Le telecamere di sorveglianza presenti nella zona potrebbero fornire qualche dettaglio utile, ma al momento le indagini procedono senza svolte significative.