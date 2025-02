Beyoncé, le date del Cowboy Carter Tour: due città in Europa

Da Los Angeles ad Atlanta, un viaggio coast to coast che toccherà anche due grandi città europee (ma non l’Italia) da aprile a luglio. Fresca di tre Grammy, compreso il primo della sua carriera per il miglior album grazie a Cowboy Carter, Beyoncé ha rivelato le prime date del suo Tour, dal 28 aprile all’11 luglio.

Il successo ai Grammy

La notte del 2 febbraio, Beyoncé ha celebrato il suo primo Grammy (I PREMI) per miglior album (in totale i premi in carriera per lei sono 33, record assoluto) grazie a Cowboy Carter, il suo primo disco country, premiato anche come migliore nella sua categoria di riferimento. L’annuncio del tour era stato dato poco prima della serata con due post sui social, nei quali però non erano state svelate le date. Inizialmente il tour doveva essere lanciato il 14 gennaio, ma la notizia è stata posticipata per via degli incendi in California.