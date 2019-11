5 motivi per vedere assolutamente "La La Land"

Dagli omaggi ad alcuni dei film più popolari di sempre all’interpretazione di Emma Stone passando per l’iconica scena di apertura, scopriamo insieme i cinque motivi per i quali vale la pena vedere assolutamente “ La La Land ”.

di Matteo Rossini

Sette nomination ai Golden Globe e altrettante vittore, “La La Land” è uno dei film di maggior popolarità di sempre nella storia del cinema. La pellicola diretta dal giovanissimo Damien Chazelle si è rivelata un grande successo al botteghino e agli occhi della critica trionfando a numerose cerimonie di premiazione.

Emma Stone e Ryan Gosling hanno dato vita a un capolavoro che ha riportato in auge il genere dei musical ottenendo critiche positive per le loro interpretazioni. Scopriamo insieme cinque motivi per i quali vale la pena assolutamente vedere “La La Land”.

La regia

Il film vanta la firma registica di Damien Chazelle, classe 1985. Nonostante il grande successo di critica, in un primo momento non fu facile per Chazelle trovare case di produzione disposte a finanziare la sua idea scritta nel 2010, infatti il punto di svolta si ebbe dopo la distribuzione “Whiplash” che consolidò il suo straordinario talento agli occhi del mondo.

Il regista è riuscito a regalare al pubblico emozioni, sentimenti e stupore, non è infatti un caso che Chazelle sia il più giovane vincitore di un Premio Oscar come “Miglior regista”.

L’interpretazione di Emma Stone

L’interpretazione di Emma Stone ha ottenuto recensioni unanimi. L’attrice americana (qui potete trovare tutte le sue foto più belle) ha messo a segno una delle sue migliori performance di sempre conquistando la vittoria come “Miglior Attrice Protagonista” agli Academy Awards, ai Golden Globe e al Festival del Cinema di Venezia.

Omaggi a grandi film

“La La Land” ha avuto la capacità di scrivere un nuovo capitolo nella storia dei musical omaggiando i grandi capolavori del passato. Infatti, come gli occhi più attenti di coloro che l'hanno già visto avranno potuto notare, all’interno del film sono presenti numerose citazioni a pellicole iconiche della settima arte, tra queste troviamo “Moulin Rouge!”, “Grease”, “West Side Story” e “Boogie Nights - L'altra Hollywood”.

La scena iniziale

"La La Land" si apre con una scena iniziale da brividi. Un piano sequenza di oltre quattro minuti fa immediatamente conoscere al pubblico le atmosfere sublimi che caratterizzeranno tutto il film. Una lunga fila in autostrada si trasforma in un momento magico, da vedere assolutamente.

Ryan Gosling

Se da un lato abbiamo trovato Emma Stone in splendida forma, dall’altro Ryan Gosling (qui potete trovare tutte le foto più belle dell’attore) fa altrettanto. L’attore regala una delle sue migliori interpretazioni di sempre.