I film di Ryan Gosling con Emma Stone

È una delle coppie più affiatate ed apprezzate di Hollywood. Emma Stone e Ryan Gosling non sono solo colleghi ma anche grandissimi amici. Entrambi protagonisti di “La La Land”, in cui interpretavano l’aspirante attrice Mia e il pianista jazz Sebastian, i due avevano già lavorato insieme in altre due pellicole cinematografiche. La stessa Emma Stone è convinta che la sua vita sarebbe molto diversa senza una persona come Ryan al suo fianco. Più volte l’attrice ha raccontato di quanto il suo collega sua importante per lei sia dal punto di vista della carriera che della vita privata: «Lo chiamo il mio caro, meraviglioso amico. Non riesco nemmeno a immaginare come potrebbe essere la mia vita senza Ryan. È una persona eccezionale con cui lavorare, perché è sempre collaborativo ed entusiasta del processo di lavoro, mi ha insegnato molto sull’essere generosi». Sono ben tre i film che vedono la coppia protagonista. I due hanno lavorato insieme per la prima volta nel 2011 con “Crazy Stupid, Love”, due anni dopo invece si sono riuniti nel film drammatico “Gangster Squad”, mentre nel 2016 sono stati i grandi interpreti di “La La Land”

Crazy, Stupid, Love (2011)

“Crazy, Stupid, Love” è la prima pellicola cinematografica con Steve Carell e Ryan Gosling. Emma Stone e le sue co-star hanno la giusta chimica tipica di un cast di attori esperti che ha lavorato insieme per anni e anni. Fondamentale la presenza di Emma Stone che sembra totalmente a suo agio insieme ai due colleghi. Cal Weaver è un uomo che ha tutto nella vita: una bella casa, un buon lavoro, una moglie e adorabili figli. Il suo mondo crolla miseramente quando la moglie Emily gli chiede improvvisamente il divorzio.

Gangster Squad (2013)

Nel 2013 Emma Stone e Ryan Gosling sono tornati a lavorare insieme per il film drammatico "Gangster Squad". Ambientato nel 1949, racconta l’ascesa di Mickey Cohen, pugile ebreo col vizio della vittoria. In poco tempo risale la gerarchia della criminalità a colpi di pistola e crimini efferati. Dopo aver conquistato Los Angeles decide di "occupare" Chicago. L’unico ad opporsi al suo dominio è John O'Mara, reduce della Seconda Guerra Mondiale e marito di una moglie incinta. L’uomo boicotta sistematicamente le sue attività criminali.

La La Land (2016)

Diretti da Damien Chazelle, Ryan Gosling ed Emma Stone tornano a lavorare insieme nel musical di grande successo “La La Land”. Il film racconta la storia d'amore tra un musicista jazz e un'aspirante attrice, interpretati da Ryan Gosling e Emma Stone. I due si innamorano a Los Angeles e cercano di stare vicini a dispetto delle ambizioni di entrambi. Il film ha ricevuto 14 candidature ai Premi Oscar 2017, eguagliando il record di film come "Eva contro Eva" e "Titanic". Alla fine la pellicola si è aggiudicata “solo” 6 statuette, mentre ha conquistato sette Golden Globe su sette candidature. Emma Stone ha conquistato la statuetta degli Academy come migliore attrice protagonista, mentre Ryan Gosling è stato candidato al premio come migliore attore protagonista ma venne battuto da Casey Affleck per la sua interpretazione in “Manchester By The Sea”.