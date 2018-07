Da stellina del Mickey Mouse Club a divo-antidivo di Hollywood: ecco i dieci migliori film con Ryan Gosling, l’attore canadese che è riuscito a passare da film duri e spietati come The Believer e Drive a commedie bizzarre come Lars e una ragazza tutta sua, fino al musical La La Land.

RYAN GOSLING, DIVO E ANTIDIVO

Chi l’avrebbe detto, vedendo muovere i passi al Mickey Mouse Club nel 1993, che quel biondino canadese classe 1980 di nome Ryan Gosling sarebbe diventato, vent’anni più tardi, uno dei divi (e antidivi, visti i suoi ruoli spesso poco convenzionali) più amati di Hollywood?

Certo, il fatto che a soli 17 anni fosse stato scelto come protagonista della serie tv Young Hercules poteva essere un segnale incoraggiante, ma di lì a diventare protagonista di un cult assoluto come Drive ce ne passa. Dal crudo The Believer alla leggerezza del musical La La Land, ecco i migliori film con Ryan Gosling. In attesa di vedero inaugurare il Festival del Cinema di Venezia con First Man, sempre diretto da Damien Chazellle

I MIGLIORI FILM CON RYAN GOSLING

The Believer

La carriera cinematografica vera e propria di Ryan Gosling prende il via con un personaggio a dir poco complesso e contraddittorio. In The Believer l’attore appena 20enne è Danny Balint, un giovane che abbraccia la causa neonazista nonostante sia ebreo di nascita, con tutti i conflitti interiori che inevitabilmente ne conseguono. La pellicola fa discutere, ma soprattutto mette in luce il talento di questa futura star di Hollywood.

Anno: 2001

Genere: drammatico

Regia: Henry Bean

Cast: Ryan Gosling, Billy Zane, Theresa Russell, Summer Phoenix, Natasha Leggero

Le pagine della nostra vita

Ne Le pagine della nostra vita di Nick Cassavetes, Ryan Gosling è la “versione giovane” di un vero e proprio mito del grande e piccolo schermo, ovvero James Garner. Questo drammone sentimentale, che racconta la storia d’amore di un uomo e una donna attraverso i decenni, vede infatti il nostro eroe impegnato nella parte del protagonista Noah Calhoun nei suoi anni giovanili. È nella Carolina del Sud degli anni ’40 che il ragazzo di estrazione operaia conosce la rampolla di buona famiglia Allie Hamilton (interpretata da Rachel McAdams e Gena Rowlands nei diversi momenti della sua vita). I due sono separati dalle convenzioni sociali, ma la passione aiuta a superare qualsiasi ostacolo.

Anno: 2004

Genere: sentimentale

Regia: Nick Cassavetes

Cast: Ryan Gosling, Rachel McAdams, Gena Rowlands, James Garner, James Marsden, Sam Shepard, Joan Allen

Half Nelson

La prima nomination agli Oscar per Ryan Gosling arriva con quello che magari non è uno dei suoi film più noti, ma di sicuro è uno dei più validi. In Half Nelson l’attore canadese è Dan Dunne, un professore di una scuola di periferia che si dà da fare per invogliare i suoi allievi problematici a studiare, ma che a sua volta nasconde un lato oscuro di tossicodipendente. Lo scopre Drey, un’alunna con cui finirà per sviluppare un rapporto di sincera amicizia.

Anno: 2006

Genere: drammatico

Regia: Ryan Fleck

Cast: Ryan Gosling, Shareeka Epps, Anthony Mackie, Monique Curnen

Lars e una ragazza tutta sua

Tra i migliori film di Ryan Gosling non può mancare la bizzarra storia di Lars, “caso umano” che bussa alla porta del fratello e della cognata per presentare loro la sua nuova ragazza. Peccato che la ragazza in questione non sia una persona reale, bensì una real doll, ovvero una di quelle bambole a grandezza naturale che ricalcano in tutto e per tutto le fattezze di una donna. I due, comprensibilmente, cominciano a nutrire qualche dubbio sulla sanità mentale del giovane.

Anno: 2007

Genere: commedia

Regia: Craig Gillespie

Cast: Ryan Gosling, Emily Mortimer, Paul Schneider, Kelli Garner, Patricia Clarkson

Il caso Thomas Crawford

Ryan Gosling condivide il set con un colosso del cinema degli ultimi decenni, Anthony Hopkins, in un thriller teso e ben congegnato. Thomas Crawford (Hopkins) è sposato con una donna molto più giovane, che lo tradisce con un poliziotto. La uccide e viene arrestato proprio dall'amante di lei. Il caso è all'apparenza semplice, ma si rivela in realtà molto complesso e spinoso, come si accorgerà l'assistente distrettuale Billy Meachum, al quale spetta l'onere di dimostrare la colpevolezza dell'omicida.



Anno: 2007

Genere: thriller

Regia: Gregory Hoblit

Cast: Ryan Gosling, Anthony Hopkins, Rosamund Pike, David Strathairn, Billy Burke

Blue Valentine

Narrata su due piani temporali differenti, l'amara storia di un amore destinato a sfiorire, ovvero quello tra Cindy (Michelle Williams), già incinta del precedente fidanzato, il violento Bobby, e Dean (Ryan Gosling). Lui accetta di crescere la figlia di lei come se fosse sua, ma il tempo, come spesso accade, è destinato a inasprire i rapporti.



Anno: 2010

Genere: drammatico

Regia: Derek Cianfrance

Cast: Ryan Gosling, Michelle Williams, Faith Wladyka, Mike Vogel



Drive

La pellicola di culto che rende Ryan Gosling un vero divo (e che fa definitivamente decollare la carriera del regista danese Nicolas Winding Refn). Qui lo vediamo nei panni di un pilota sportivo, nonché occasionale autista per rapinatori di banche noto semplicemente come Driver. Con il sogno di diventare un corridore NASCAR nella scuderia che il meccanico suo datore di lavoro vorrebbe aprire con l’aiuto di un gangster, nel frattempo questo individuo all’apparenza privo di emozioni tira a campare con lavori sporchi. La sua vita cambia grazie a Irene, una donna che vive nel suo palazzo assieme al figlio piccolo, in attesa che il marito venga rilasciato dal carcere. Per Ryan un ruolo indimenticabile.

Anno: 2011

Genere: thriller

Regia: Nicolas Winding Refn

Cast: Ryan Gosling, Carey Mulligan, Bryan Cranston, Albert Brooks, Oscar Isaac, Christina Hendricks, Ron Perlman

Le idi di marzo

George Clooney, qui sia regista che interprete, chiama a sé Ryan Gosling e lo cala nei panni dell’addetto stampa del governatore della Pennsylvania, nonché candidato alle primarie per correre alle elezioni presidenziali. In principio il giovane sembra essere immune agli intrighi della competizione politica, ma quando si ritrova coinvolto in un piano machiavellico che minaccia di stroncare la sua carriera sul nascere, comincia a difendersi con le stesse armi che sono state utilizzate contro di lui.

Anno: 2011

Genere: drammatico

Regia: George Clooney

Cast: Ryan Gosling, George Clooney, Paul Giamatti, Philip Seymour Hoffman, Marisa Tomei, Evan Rachel Wood

Come un tuono

Ryan è Luke Glanton, uno stuntman e pilota di moto che scopre di avere un figlio dalla sua ex compagna e decide perciò di smettere di correre. Per riuscire a star vicino al bambino, però, si trova costretto a partecipare a delle rapine in banca. Il suo destino si incrocerà con quello di un poliziotto di nome Avery Cross, in un incontro che avrà ripercussioni anche sulle future vite dei loro figli.

Anno: 2012

Genere: thriller

Regia: Derek Cianfrance

Cast: Ryan Gosling, Bradley Cooper, Eva Mendes, Ben Mendelsohn, Ray Liotta, Rose Byrne

La grande scommessa

Un cast davvero stellare, che oltre al nostro beniamino comprende Christian Bale, Brad Pitt, Melissa Leo e Steve Carell, per quello che è uno dei migliori film con Ryan Gosling. Tre diversi gruppi di persone intuiscono l’imminente crollo del mercato immobiliare, nella ormai celebre crisi finanziaria che il 2007 e il 2008 scosse gli Stati Uniti, e si muovono per trarre profitto dalla situazione con una serie di investimenti spregiudicati. Miglior sceneggiatura non originale agli ultimi premi Oscar.

Anno: 2015

Genere: commedia, drammatico

Regia: Adam McKay

Cast: Ryan Gosling, Christian Bale, Steve Carell, Melissa Leo, Brad Pitt, Marisa Tomei, Rafe Spall

The Nice Guys

Sulla scia di Bud Spencer e Terence Hill, che i due attori non nascondono di conoscere molto bene, il neozelandese Russell Crowe e il canadese Ryan Gosling formano una strana coppia picchiatore/investigatore privato nel buddy movie The Nice Guys, che si svolge nella Los Angeles di fine anni ’70. A unire, inizialmente controvoglia, i due, uno spinoso caso che vede coinvolta una pornostar scomparsa. Intrighi, cazzotti e tante risate.

Anno: 2016

Genere: commedia, poliziesco

Regia: 2016

Cast: Ryan Gosling, Russell Crowe, Matt Bomer, Angourie Rice, Kim Basinger, Beau Knapp, Margaret Qualley

La La Land

Dopo lo sbalorditivo Whiplash, Damien Chazelle si lancia nel mondo del musical con La La Land, film premiatissimo agli Oscar e che è valso a Ryan una nomination come Miglior attore protagonista. Sul set Ryan Gosling ed Emma Stone dimostrano di avere un ottimo senso del ritmo calandosi nelle parti di un pianista jazz e di un’aspirante attrice che si innamorano a Los Angeles e cercano di stare vicini a dispetto delle ambizioni di entrambi.

Anno: 2016

Genere: musical, sentimentale

Regia: Damien Chazelle

Cast: Ryan Gosling, Emma Stone, J.K. Simmons, Finn Whitrock, Rosemarie DeWitt, John Legend

Blade Runner 2049

Si chiude l'elenco dei migliori film di Ryan Gosling con il sequel del mitico film di Ridley Scott, diretto a distanza di trent'anni dal canadese Denis Villeneuve. Che dal canto suo, nonostante l'operazione ad altissimo rischio, si dimostra all'altezza della situazione e non delude. Gosling è l'agente K, un replicante di ultima generazione, incaricato di rottamare i modelli obsoleti. Durante lo svolgimento del suo compito, però, verrà a conoscenza di uno sconvolgente segreto, in grado di cambiare gli equilibri del mondo in cui vive. Sul set torna anche il grandissimo Harrison Ford nel ruolo del cacciatore di replicanti Rick Dekkard.



Anno: 2017

Genere: fantascienza

Regia: Denis Villeneuve



Cast: Ryan Gosling, Harrison Ford, Ana de Armas, Robin Wright, Dave Bautista, Sylvia Hoeks, Mackenzie Davis