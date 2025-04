Nanni Moretti torna al Cinema Sacher con Fabi, Silvestri e Gazzé

NICCOLÒ FABI: "LE PERSONE APPREZZANO IL NOSTRO SENSO DELLO STARE INSIEME"

Il documentario Un passo alla volta, che è stato in sala fino al 9 aprile, racconta tre voci, un’amicizia e un viaggio lungo trent’anni dal piccolo palco di un locale romano al concerto del Circo Massimo nel luglio 2024, che è avvenuto dieci anni dopo l’esperienza in tre de Il Padrone della Festa, passando per i tour, le prove, i concerti e l’amore per la musica. Moretti ha domandato ai cantautori protagonisti che cosa le persone apprezzino di loro. “Soprattutto il senso dello stare insieme, senza la smania di essere per forza al centro”, ha risposto Fabi. “Siccome se ne parla molto nel film, diteci qualcosa su “Il Locale”, che non c’è più”, ha proseguito Moretti, citando il luogo dove il viaggio dei tre aveva avuto inizio. “Si chiama in realtà “Locale”. È stato il piccolo localino che stava al vicolo del Fico. Era un punto di ritrovo”, ha spiegato Gazzé. “In un periodo in cui a Roma regnavano le cover, Locale era fico”. Silvestri ha aggiunto: “I tempi erano diversi, ci sono momenti storici in cui capita che si ritrovino insieme le persone giuste e l’elenco delle persone che sono uscite da quel posto facendo il loro mestiere a livelli alti è infinito”. Moretti ha concluso con la sua consueta ironia sulla convivialità romana: “Io non ne posso più, ogni tanto suona il citofono: “Nanni, ti ho fatto una sorpresa”. Dolce Roma, va detto”.