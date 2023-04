12/22 ©Webphoto

Nel 2004 Nanni Moretti viene insignito del premio Carrosse d'or, un premio speciale assegnato dal 2002 durante la Quinzaine des Réalisateurs, una selezione parallela del festival di Cannes. Si tratta di un omaggio reso dai registi della Society of Film Directors a un regista scelto tra i cineasti di tutto il mondo "per le qualità innovative dei suoi film, per il suo coraggio e la sua intransigenza nella messa in scena e nella produzione”. Nella foto, Nanni Moretti in un frame del film La stanza del figlio