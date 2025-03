Niccolò Fabi annuncia il Libertà negli occhi Tour 2025

Il cantautore romano, classe 1968, torna nei teatri con una tournée attesissima che arriva dopo un 2024 ricco di emozioni e musica. L’artista sarà protagonista in alcune delle location più suggestive della Penisola, a partire dal prossimo ottobre. Un viaggio musicale che accompagnerà l’uscita del suo nuovo album di inediti, intitolato Libertà negli occhi, in arrivo prossimamente per BMG



Niccolò Fabi ha annunciato sui suoi canali social il "Libertà negli occhi Tour 2025", l’avventura musicale on the road che lo porterà a calcare i palchi di moltissimi teatri italiani il prossimo autunno.

Il cantautore romano, classe 1968, torna live con una tournée che arriva dopo un 2024 ricco di emozioni e musica. L’artista sarà protagonista in alcune delle location più suggestive della Penisola, a partire dal prossimo ottobre. Un viaggio musicale che accompagnerà l’uscita del suo nuovo album di inediti, intitolato Libertà negli occhi, in arrivo prossimamente per BMG. Il suo è un ritorno molto atteso, dopo un anno che definire intenso è poco… Dopo aver infiammato il Circo Massimo nell’estate 2024 insieme agli amici e colleghi Max Gazzè e Daniele Silvestri, conquistando oltre 50.000 spettatori, e aver esplorato una dimensione più raccolta nei club con il progetto Discoverland, Niccolò Fabi è pronto a riabbracciare il pubblico in un tour teatrale che promette di regalare momenti di grande intensità artistica ed emotiva.

In fondo a questo articolo potete guardare il post condiviso sul profilo di Instagram ufficiale di Fabi con cui viene annunciato il tour autunnale.

Occasioni di “realtà emotiva reale e condivisa”

Lo stesso artista, annunciando il tour, ha sottolineato l’importanza di questi appuntamenti live come occasione di incontro e condivisione: “Ricominciamo intanto a darci qualche appuntamento, che nell’epoca della socialità telefonica un teatro come spazio fisico dove ritrovarsi diventa uno dei pochi ma necessari momenti di realtà emotiva reale e condivisa. Nel frattempo ho preparato alcune storie nuove che si potranno ascoltare a breve. Chissà che possano essere anche solo uno spunto per le nostre usuali ‘psicoterapie di gruppo’. Olè! a dopo”, ha scritto nella didascalia a corredo del post che mostra le date annunciate del suo Libertà negli occhi Tour 2025 (potete vedere il post di Fabi nel contenuto che trovate in fondo all’articolo). Approfondimento Niccolò Fabi, a Natale pubblica documentario sul suo viaggio in India

Un tour tra emozioni e nuove canzoni Il Libertà negli occhi Tour 2025 porterà l’artista a esibirsi in alcuni dei teatri più prestigiosi d’Italia, dal Teatro Arcimboldi di Milano all’Auditorium Parco della Musica di Roma, passando per Torino, Bologna, Napoli, Firenze e molte altre città. Durante i concerti, Fabi presenterà dal vivo i brani del nuovo disco, oltre ai grandi classici del suo repertorio, in uno spettacolo che si preannuncia intimo e coinvolgente. Approfondimento Targhe Tenco 2023, Niccolò Fabi: "Andare Oltre è una canzone adulta"

Le date del tour autunnale di Niccolò Fabi

Di seguito trovate tutte le date che sono state già annunciate del Libertà negli occhi Tour 2025. Si va dunque dall'inizio di ottobre 2025 fino alla fine del novembre dello stesso anno. • 04 ottobre – Isernia – Auditorium 10 settembre 1943

• 09 ottobre – Ravenna – Teatro Alighieri

• 11 ottobre – Milano – Teatro Arcimboldi

• 13 ottobre – Bologna – Europauditorium

• 15 ottobre – Torino – Teatro Colosseo

• 20 ottobre – Padova – Gran Teatro Geox

• 25 ottobre – Assisi – Teatro Lyrick

• 26 ottobre – Pescara – Teatro Massimo

• 04 novembre – Napoli – Teatro Augusteo

• 05 novembre – Bari – Teatro Team

• 07 novembre – Catania – Teatro Metropolitan

• 08 novembre – Palermo – Teatro Golden

• 11 novembre – Udine – Teatro Nuovo Giovanni da Udine

• 12 novembre – Parma – Teatro Regio

• 14 novembre – Lugano (CH) – Palazzo dei Congressi

• 16 novembre – Livorno – Teatro Goldoni

• 17 novembre – Firenze – Teatro Verdi

• 19 novembre – Roma – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

• 20 novembre – Roma – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone





I biglietti per gli spettacoli, organizzati da Magellano Concerti e Ovest, sono disponibili in prevendita a partire dalle ore 14.00 di lunedì 10 marzo, sui circuiti di vendita ufficiali. Trovate maggiori informazioni sul sito ufficiale di Magellano Concerti, che organizza il tour. Approfondimento Niccolò Fabi compie 55 anni: le sue canzoni più famose

Un album nato nella quiete della montagna Il nuovo album Libertà negli occhi è frutto di un’esperienza creativa immersiva: dieci giorni trascorsi in una baita della Val di Sole, lontano dal caos e dalla frenesia quotidiana, in una sorta di residenza artistica che ha visto la partecipazione di musicisti e collaboratori storici di Fabi. In questo scenario suggestivo, insieme a Emma Nolde, Roberto Angelini, Alberto Bianco, Cesare Augusto Giorgini, Filippo Cornaglia e Riccardo Parravicini, il cantautore ha dato vita a un lavoro che si preannuncia profondo e autentico, capace di raccontare emozioni e riflessioni con la sensibilità che da sempre lo contraddistingue. L’appuntamento con la musica di Niccolò Fabi è fissato per il prossimo autunno: un’occasione imperdibile per ritrovare la magia del suo universo sonoro, dal vivo, nell’intimità di un teatro. Approfondimento 'Cantautori su Marte', Niccolò Fabi e la canzone d'autore

Niccolò Fabi, uno dei cantautori italiani più amati

Niccolò Fabi è un cantautore italiano nato a Roma nel 1968. Laureato in Filologia romanza, ha iniziato la sua carriera musicale negli anni ’90, affermandosi al Festival di Sanremo nel 1997 con il brano Capelli, che gli valse il Premio della Critica. Con il successo del primo album Il giardiniere e la hit Vento d’estate con Max Gazzè, si è imposto sulla scena musicale italiana, collaborando con artisti come Daniele Silvestri e Fiorella Mannoia. Nei primi anni 2000 ha pubblicato dischi di grande valore artistico, tra cui Sereno ad ovest, La cura del tempo e Novo Mesto, consolidando il suo stile raffinato e introspettivo. La sua musica, caratterizzata da testi poetici e sonorità eleganti, lo ha reso uno degli autori più apprezzati della scena cantautorale italiana. Approfondimento Niccolò Fabi , ecco la versione unplugged de L'Uomo che Rimane al Buio

La tragedia della perdita di sua figlia Olivia Negli anni 2010, la sua carriera è stata segnata da un momento tragico con la perdita della figlia Olivia, evento che ha influenzato profondamente la sua produzione artistica e il suo impegno in iniziative benefiche come il concerto Parole di Lulù. Ha continuato a sperimentare musicalmente, ottenendo la Targa Tenco per Ecco (2012) e Una somma di piccole cose (2016). Nel 2014 ha formato il trio Fabi Silvestri Gazzè, pubblicando Il padrone della festa e realizzando un tour europeo. Dopo un periodo di pausa, nel 2019 ha pubblicato Tradizione e tradimento, e nel 2022 ha celebrato i 25 anni di carriera con un concerto all’Arena di Verona e il disco Meno per meno. Con uno stile intimo e ricercato, Fabi continua a essere una voce unica nel panorama musicale italiano. Approfondimento Stories, Niccolò Fabi ospite a Sky TG24. VIDEO