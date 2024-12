Niccolò Fabi, a Natale pubblica documentario sul suo viaggio in India

È disponibile su YouTube Note dall’India, in viaggio con Niccolò Fabi, il documentario realizzato dall'allora Console Generale d'Italia a Mumbai, Alessandro De Masi, in occasione del concerto di Niccolò Fabi, promosso e organizzato dal Consolato Generale d'Italia a Mumbai e dall’Istituto italiano di Cultura di Mumbai nella prestigiosa Royal Opera House il 15 dicembre 2023.



Queste le parole che Niccolò Fabi rivolge al pubblico per raccontare l’essenza del documentario: "Un anno fa con l’allora console italiano a Mumbai Alessandro De Masi abbiamo organizzato un viaggio in India che comprendesse la visita a realtà italiane virtuose che operano nelle zone più povere di Mumbai, qualche giorno in quel luogo fuori dal tempo che è Varanasi per concludersi con un concerto che con Roberto Angelini e Pier Cortese abbiamo tenuto alla Royal Opera House di Mumbai. Un modo per far incontrare la diplomazia con la musica cercando di esportare all’estero un po’ della nostra cultura e della nostra attenzione per le realtà lontane da noi che meritano spesso più approfondimento ed interesse. Questo che potete vedere è un documentario girato dallo stesso Alessandro De Masi. Visto che è il 24 dicembre rischia di essere a metà strada tra Natale in India dei Vanzina e Shantaram. Più semplicemente ci piacerebbe fosse per tutti un invito al viaggio, soprattutto per chi ha la fortuna di poterselo permettere. Auguri buoni a tutti noi".



Niccolò Fabi torna in India a dicembre 2023, per un viaggio di 10 giorni insieme a Roberto “Bob” Angelini, Pier Cortese e Riccardo Parravicini: "Non era la prima volta per me in questo magico Paese, ma sono stati 10 giorni speciali. Ho visto un’India che corre veloce ma profondamente intrisa delle proprie radici anche in ambito musicale. Un Paese dove ogni valore si fonde con il suo opposto. Il suono mistico e delle campane dei templi insieme alle incessanti trombe dei clacson del traffico, il sacro con il profano, la vita con la morte, la spiritualità con il materialismo".