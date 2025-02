Fabi Silvestri Gazzè - Un passo alla volta in anteprima al BIF&ST

la storia personale e comune

Il documentario racconta la storia personale e comune dei tre musicisti e quella del legame che li ha portati nel 2013 in Sud Sudan, un viaggio nel corso del quale iniziano a lavorare al loro disco collettivo, Il padrone della festa. Un progetto che ha visto Fabi, Silvestri e Gazzè impegnati con un tour europeo, un tour nei palasport di tutta Italia e due eventi speciali all’Arena di Verona e a Rock in Roma. Una storia che inizia nella Roma degli anni Novanta e che li ha rivisti, nel luglio del 2024, di nuovo tutti insieme sul palco del Circo Massimo, per festeggiare insieme alle 50mila persone presenti il decennale del disco.