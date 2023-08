Barbie, la video parodia del film con Meloni e Salvini creata con l'Ai

La premier Giorgia Meloni è ritratta come "Georgie", mentre il ministro del Trasporti Matteo Salvini, munito di pattini a rotelle, compare con i capelli biondo platino come "Ken". E se Ignazio La Russa, presidente del Senato, interpreta il ruolo di un Ken rivale, il ministro del Turismo Daniela Santanchè interpreta il personaggio di "Barbie mora." Non manca nemmeno il leader del M5s Giuseppe Conte, con una partecipazione speciale nel ruolo "fluido" di Allan. Elly Schlein sostituisce America Ferrera e Maurizio Gasparri agisce come ceo di Mattel. La parodia del film di Greta Gerwig campione mondiale d'incassi "Barbie", intitolata appunto "Georgie", sta diventando virale su YouTube, creata attraverso l'uso dell'intelligenza artificiale e la tecnologia face swap per sovrapporre i volti (Meloni al posto di Margot Robbie e Salvini al posto di Ryan Gosling).