Barbie, Libano e Kuwait censurano il film: "Promuove l'omosessualità"

L'uscita di Barbie era inizialmente prevista in Medio Oriente lo scorso 19 luglio, due giorni prima del resto del mondo. Ora sembra che la nuova data, anche per l'Arabia Saudita, sarà il 31 agosto, invece del 10 come precedentemente annunciato. La censura locale chiede di fare dei cambiamenti per quanto riguarda i dialoghi di carattere LGBTQ+. Finora, il film con Margot Robbie e Ryan Gosling nei ruoli da protagonista, ha già superato il miliardo di dollari in incassi a livello mondiale ( Barbie travolge i botteghini anche in Italia con 16,7 milioni di euro di incassi ).

Lebanon is poised to ban global hit movie “Barbie," as Kuwait goes ahead with its ban. https://t.co/ISLFQy9VUZ

BARBIE NON SOLO UN SUCCESSO AL BOTTEGHINO, MA FENOMENO DEL MOMENTO

Barbie è già destinato a segnare la storia del cinema, e non solo per la sua imponente campagna di marketing a tinte rosa o per il suo enorme successo al botteghino. Il film, oltre ad aver battuto e scardinato numerosi record, sta infatti decisamente segnando la moda ed i trend dell’estate 2023. Tutto, dalle scelte degli abiti fino alle feste a tema, si è ormai colorato di rosa: la stessa Selena Gomez, vestita e truccata proprio di rosa, in occasione del suo 31esimo compleanno ha organizzato una speciale proiezione privata del film Barbie. Ma non è l’unica star ad aver seguito la moda del momento: anche John Legend e Chrissy Teigen , vestiti da Barbie e Ken, hanno trascorso una vacanza insieme ai figli nella “casa di Barbie” a Malibu, ovvero una proprietà che imita gli scenari del film con Ryan Gosling e Margot Robbie. Il film Barbie, non sta solo conquistando i cinema di tutto il mondo ma si sta anche affermando come fenomeno del momento.