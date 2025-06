Sky è Main Partner Media al Biografilm Festival 2025

Alla 21ª edizione della Kermesse bolognese sarà presentato in concorso il documentario A LUCI SPENTE, prossimamente su Sky Documentaries. Previste anche le proiezioni speciali di due titoli in onda su Sky Arte: WOMENESS il 14 giugno e LIVIO GARZANTI il 9 giugno. Il weekend del 7 e 8 giugno, Sky Cinema Drama propone la maratona Vite da Film, con biografie emozionanti e intense. Tutti i titoli saranno disponibili anche in streaming su NOW e raccolti in una collezione on demand con 40 film biografici imperdibili

Sky Arte, Sky Cinema e Sky Documentaries sono Main Partner Media della 21ª edizione del Biografilm – International Celebration of Lives 2025 che si terrà a Bologna dal 6 al 16 giugno. In concorso al Biografilm il documentario A Luci spente che sarà presentato in anteprima lunedì 9 giugno alle 21.15 nella Sala Mastroianni del Cinema Lumiere di Bologna, prossimamente su Sky Documentaries. Il film è una produzione Rodaggio, prodotto da Alessandro Marotto e Silva Fedrigo con il sostegno del MIC – DGCA della Regione Emilia-Romagna attraverso Emilia-Romagna Film Commission e della Fondazione Apulia Film Commission. La storia di Loris Stecca, che negli anni ‘80 il più giovane campione del mondo di boxe della storia dello sport italiano. Un pugile d’assalto capace di fare sognare televisioni, pubblico e sponsor, ma precipitato poi in una caduta senza fine. Oggi, a 65 anni, dopo una condanna a 8 anni per il tentato omicidio della ex socia, lavora come netturbino per una cooperativa sociale. Ma la sua lotta infinita prosegue, nel tentativo di riabilitare il proprio nome, con l’aiuto della figlia. O forse solo di salvare la propria anima, guidato - o perseguitato - da un insolito mentore spirituale. L’avversario più duro da battere resta sempre uno: la propria rabbia senza fine.

Da Womeness a Livio Garzanti. Il gran viziato All’interno della kermesse, saranno presentati due titoli in onda su Sky Arte, presenti al Festival nella sezione Biografilm Art&Music. Il 14 giugno alle 21.30 al Chiostro di Santa Cristina della Fondazza, Womeness, docu-film scritto e diretto da Yvonne Sciò, co-prodotto da Magic Moments Films e Luce Cinecittà, che racconta le appassionanti vite di cinque donne, simbolo di femminilità. Dalla scrittrice italiana Dacia Maraini a Emma Bonino, politica e attivista per i diritti civili. Da Sussan Deyhim, compositrice e cantante iraniana, in esilio, a Tomaso Binga, artista verbo visiva che usa il proprio corpo per contestare il potere maschile, fino a Setsuko Klossowska de Rola, pittrice e scultrice giapponese, moglie del pittore Balthus. Ognuna di loro, con voce e mani diverse, ha affermato la propria identità nel mondo, superando le coordinate spazio-temporali e affermando così quella forza dell’esserci che soltanto le donne possono avere. Il titolo è in onda su Sky Arte e disponibile anche on demand e in streaming su NOW. E anche Livio Garzanti. Il gran viziato - La Morale nascosta di un editore formidabile sarà presentato il 9 giugno alle 21.30 al Chiostro di Santa Cristina della Fondazza. Il documentario prodotto da 3D Produzioni in associazione con Fondazione Ravasi Garzanti, su soggetto di Didi Gnocchi, sceneggiatura di Matteo Moneta e regia di Giacomo Gatti, racconta la storia di un uomo difficile e umorale, amato e temuto. E un editore geniale e coltissimo che scoprì e lanciò: Pasolini, Parise, Gadda e Volponi e soprattutto la divulgazione culturale di altissima qualità delle Garzantine e dell’Enciclopedia Europea, vissuta come missione di vita. Un ritratto personale e insieme un racconto dell’Italia attraverso i romanzi più celebri che Garzanti pubblicò, con Toni Servillo, lettore attento e colto, a tenere le fila del racconto anche attraverso alcuni brani tratti da carteggi e riflessioni. Il titolo è in onda su Sky Arte e disponibile anche on demand e in streaming su NOW.