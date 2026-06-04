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Matilda De Angelis, la prima foto sul set di Balcanica

Cinema
©Ansa

Il nuovo film diretto da Nicola Sorcinelli è una storia di fuga, musica proibita e destini intrecciati tra Afghanistan ed Europa, con un cast internazionale

Rilasciata la prima immagine di Matilda De Angelis sul set di Balcanica, esordio alla regia di Nicola Sorcinelli, che la vede protagonista insieme a Babak Karimi, Ivar Wafaei e Giovanni Toscano. Il film racconta la storia di una giovane dottoressa e di un padre e figlio in fuga dall’Afghanistan, dove la musica è stata proibita, le cui vite si intrecciano in un viaggio segnato da confini invisibili, scelte morali e desiderio di riscatto.

il film d’esordio di Nicola Sorcinelli

La sceneggiatura è firmata da Nicola Sorcinelli e Andrea Brusa. La fotografia è di Damjan Radovanović, la scenografia di Dragana Baćović, i costumi di Maria Letizia Della Felice e il montaggio di Ian Degrassi. Le musiche sono di Michele Braga, il suono di Filip Popadić e il trucco di Višnja Karaulić. Il film è prodotto da Nightswim e Wildside (gruppo Fremantle), in coproduzione con This and That Productions e Antitalent, con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, Lazio Innova – Lazio Cinema International e Film Center Serbia. Produttrice associata anche Matilda De Angelis.

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