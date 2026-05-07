Con Fuori Matilda De Angelis ha portato a casa il secondo premio David della sua carriera (il primo lo aveva vinto sempre come Migliore attrice non protagonista per L'incredibile storia dell'Isola delle Rose).

Sul palco, nel ritirare la statuetta, l'attrice nata a Bologna ha tenuto un discorso di ringraziamento potente, nel quale ha ribadito le sue posizioni sullo stato del settore del settore cinematografico in Italia espresse anche nelle interviste sul red carpet, facendo riferimento alla figura di Goliarda Sapienza, una donna libera, che ha lottato per tutta la vita per le cause in cui credeva.

"Non capisco perché ci siamo lasciati abbrutire e umiliare invece di essere indomiti come Goliarda Sapienza”, ha detto sul palco in un intervento nel qale ha rivendicato la posizione centrale della cultura e dell'arte cinematografica nel nostro Paese.

Il suo pensiero è andato alle maestranze, le cui proteste sono state espresse a Cinecittà a ridosso dei premi David, e a sé stessa, come esponente di un settore il cui futuro non è garantito senza gli adeguati sostegni.