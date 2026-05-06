Matilda De Angelis ai David: “Le maestranze del cinema stanno morendo”

Sul red carpet dei David di Donatello 2026, Matilda De Angelis sostiene la protesta dei lavoratori del cinema fuori da Cinecittà. L’attrice, candidata per Fuori, parla della crisi delle maestranze e denuncia la sofferenza di chi lavora dietro le quinte: “La mia famiglia sta morendo”. Poi il ricordo del set di Lidia Poët e l’emozione per uno dei ruoli “più belli” della sua carrier

Le parole di Matilda De Angelis sul red carpet

C’è il glamour del red carpet, ma fuori dagli studi di Cinecittà continua la protesta dei lavoratori del cinema. E proprio durante la serata dei David di Donatello 2026, Matilda De Angelis ha scelto di usare i riflettori per accendere l’attenzione sulla crisi che sta colpendo il settore audiovisivo italiano.

“Sono triste, sono anche arrabbiata. Da un lato sono felice di essere qui, ma dall’altro ho il cuore pesante: la mia famiglia sta morendo ed è in sofferenza”, ha dichiarato l’attrice ai giornalisti presenti sul tappeto rosso.

Il sostegno alle maestranze del cinema

Le parole di De Angelis arrivano mentre all’esterno degli studi romani va avanti la mobilitazione delle maestranze e dei lavoratori dello spettacolo, che denunciano precarietà, blocco delle produzioni e difficoltà economiche sempre più pesanti.

L’attrice ha voluto sottolineare il ruolo di chi lavora dietro le quinte: “Noi attori arriviamo alla fine di un processo che inizia molto tempo prima di noi, ma abbiamo i riflettori puntati contro. È fondamentale ricordare chi non è qui dentro stasera”.

Un intervento che rompe il tono celebrativo della serata e riporta l’attenzione sulla crisi del comparto audiovisivo italiano, già al centro di proteste e manifestazioni negli ultimi mesi.