La terza stagione del live action di One Piece arriverà soltanto nel 2027, ma il lavoro dietro le quinte è già entrato nel vivo da tempo. In questo contesto, un elemento ha attirato particolare attenzione: Eiichiro Oda, creatore del manga originale da cui la serie televisiva live-action è tratta, ha già potuto osservare una parte delle riprese realizzate sul set sudafricano della serie Netflix. Le sue dichiarazioni, filtrate attraverso Weekly Shonen Jump, restituiscono un clima di sorpresa e soddisfazione che i fan della saga attendevano con crescente curiosità.

Il viaggio di Eiichiro Oda sul set sudafricano Secondo quanto riportato dalla sopracitata testata giornalistica Weekly Shonen Jump, Eiichiro Oda ha recentemente visitato il set della terza stagione, attualmente in fase di produzione a Cape Town, in Sudafrica. Durante questa visita, il creatore del manga ha avuto modo di vedere in anteprima alcune sequenze e ambientazioni già realizzate per la nuova stagione. Le sue impressioni sono state tutt’altro che neutrali. Eiichiro Oda ha raccontato di aver visto “immagini incredibili” durante la visita, aggiungendo di essere “impaziente” di poter assistere al risultato finale una volta completata la stagione. Approfondimento One Piece, il primo poster

Tra cautela e fiducia: il rapporto tra Oda e l’adattamento Netflix Le parole di Eiichiro Oda assumono un peso particolare se inserite nel contesto del suo rapporto con il proprio lavoro. Nel corso degli anni, il mangaka è sempre stato noto per un atteggiamento estremamente attento e vigile nei confronti delle trasposizioni del suo universo narrativo. Non si tratta, quindi, di un autore incline a esprimere entusiasmo in modo superficiale o automatico. La visita al set e il giudizio positivo, espresso attraverso l’espressione “immagini incredibili”, diventano così un segnale significativo per la produzione Netflix e per il pubblico che segue con attenzione ogni sviluppo del progetto. Approfondimento One Piece, il titolo e la data di uscita della terza stagione

The Battle for Alabasta: la svolta narrativa della terza stagione La terza stagione del live action, intitolata The Battle for Alabasta, porterà la narrazione in uno degli archi più rilevanti e amati dell’intera saga di One Piece. Si tratta di un passaggio narrativo centrale, in cui la storia amplia in modo decisivo il proprio respiro politico, emotivo e simbolico. L’arco di Alabasta non si limita a rappresentare uno scontro o una guerra civile, ma segna un punto di trasformazione profonda per l’intero racconto. In questo scenario, la figura di Crocodile assume il ruolo di antagonista principale e primo ostacolo realmente insormontabile per Rufy, contribuendo a ridefinire il tono dell’opera. Approfondimento One Piece 2, il cast della nuova stagione uscita su Netflix

Il cast e i nuovi volti del conflitto di Alabasta La produzione Netflix ha già delineato una parte significativa del cast destinato a dare vita ai nuovi personaggidel tezo capitolo di One Piece. Nel ruolo di Crocodile sarà presente Joe Manganiello, mentre Lera Abova interpreterà Nico Robin e Sendhil Ramamurthy vestirà i panni di Cobra. Tra le nuove aggiunte figurano anche Xolo Maridueña nel ruolo di Ace e Cole Escola nei panni di Bon Clay, ampliando ulteriormente il ventaglio di personaggi coinvolti nella narrazione. Approfondimento One Piece, il trailer della stagione 2 della serie tv

Una produzione ormai centrale per Netflix Nel tempo, One Piece si è progressivamente affermato come uno dei progetti di punta della piattaforma Netflix, andando oltre la semplice definizione di adattamento da anime o manga. La seconda stagione, distribuita a marzo, ha ricevuto riscontri estremamente positivi dalla critica, raggiungendo persino il 100% su Rotten Tomatoes nella fase iniziale delle valutazioni. Un risultato che, fino a pochi anni fa, sarebbe apparso difficilmente immaginabile per un live action tratto da un’opera di questo tipo. Approfondimento One Piece 2, il trailer ufficiale e l'annuncio del tour mondiale