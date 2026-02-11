La serie debutterà su Netflix il 10 marzo, e sarà visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick

Netflix ha pubblicato il trailer ufficiale della seconda stagione della serie live-action di successo One Piece, offrendo ai fan un'anteprima del prossimo capitolo in arrivo sulla piattaforma il 10 marzo.

Cosa sappiamo sulla seconda stagione di One Piece

Il trailer è accompagnato da immagini inedite e da una lettera personale del creatore Eiichiro Oda, che ha condiviso il suo entusiasmo per la nuova stagione dell'adattamento basato sul suo manga bestseller.

La seconda stagione di One Piece vede Monkey D. Rufy e la Ciurma di Cappello di Paglia avventurarsi nella leggendaria Rotta Maggiore, un tratto di mare insidioso pieno di nemici formidabili, isole bizzarre e rischi sempre più alti, alla ricerca del tesoro più grande del mondo.

In concomitanza con l'uscita del trailer, Netflix ha annunciato 13 proiezioni speciali di One Piece in tutto il mondo. Gli eventi si svolgeranno in diverse città, tra cui Città del Messico, Los Angeles, Parigi, Tokyo, Città del Capo, Bangkok e Rio de Janeiro, a partire dal 23 febbraio e fino a metà marzo.

La serie, prodotta da Tomorrow Studios in collaborazione con Shueisha e Netflix, ha debuttato nel 2023, restando in cima alla classifica globale di Netflix per otto settimane e raggiungendo il primo posto in oltre 75 Paesi. È stata anche la prima serie Netflix in lingua inglese a debuttare al primo posto in Giappone.

L'appuntamento a Milano

In Italia, l'appuntamento è a Milano, dal 6 all'8 marzo: Piazza Gae Aulenti verrà trasformata in Loguetown, la mitica città dove il destino di ogni pirata ha inizio. Il villaggio, pieno di stand, sarà un percorso verso la monumentale installazione della Reverse Mountain. Così si legge sul sito dell'iniziativa: "I fan saranno messi alla prova, preparati e abilitati ufficialmente secondo gli standard intransigenti della Ciurma di Cappello di Paglia, perché solo i veri pirati sono degni di affrontare la Rotta Maggiore".