È uscito il teaser trailer della seconda stagione della serie tv live-action One Piece: Verso la Rotta Maggiore, che uscirà il 10 marzo su Netflix (visibile su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) e che ha già ricevuto il via libera per una terza stagione. Il filmato mostra i membri della pericolosa e potente società segreta di assassini Baroque Works, con i quali Monkey D. Luffy (Iñaki Godoy) e la sua ciurma di pirati dovranno scontrarsi. Il ritorno dell’epica avventura piratesca attraverso i mari svelerà infatti avversari ancora più agguerriti e le missioni più pericolose di sempre, mentre Luffy e i pirati di Cappello di Paglia salperanno alla volta della straordinaria Rotta Maggiore, un leggendario tratto di mare dove pericolo e meraviglie sbucheranno da ogni angolo. Durante il viaggio attraverso l’imprevedibile mondo alla ricerca del tesoro più grande del mondo, incontreranno isole bizzarre e una schiera di nuovi formidabili nemici. Confermati anche i protagonisti Mackenyu, Taz Skylar, Emily Rudd e Jacob Romero, mentre la schiera degli attori accoglierà anche i nuovi interpreti dei villain di Baroque Works, rispettivamente Charithra Chandran nel ruolo di Miss Wednesday, Lera Abova nel ruolo di Miss All-Sunday, David Dastmalchian nel ruolo di Mr. 3, Camrus Johnson nel ruolo di Mr. 5, Jazzara Jaslyn nel ruolo di Miss Valentine, Daniel Lesker nel ruolo di Mr. 9 e Sophia Anne Caruso nel ruolo di Miss Goldenweek.

La serie tv live-action One Piece è tratta dall’omonima serie manga scritta da Eiichirō Oda, la più venduta di tutti i tempi in Giappone con oltre 100 volumi e 500 milioni di copie in tutto il mondo. La prima stagione segue le origini della ciurma di Monkey D. Luffy, un giovane pirata dal corpo elastico grazie al Frutto del Diavolo Gomu Gomu. Determinato a trovare il leggendario tesoro One Piece e diventare Re dei Pirati, Luffy parte per mare e recluta i suoi primi compagni: lo spadaccino cacciatore di taglie Zoro, la ladra e navigatrice Nami, l’abile tiratore e bugiardo cronico Usop e il cuoco dai sogni di libertà Sanji. La ciurma affronta potenti avversari come Buggy il Clown, il brutale Arlong e la Marina guidata dal giovane ufficiale Koby e dal viceammiraglio Garp. Attraverso avventure pericolose e combattimenti spettacolari, i protagonisti consolidano la loro amicizia e il loro sogno comune di esplorare proprio la Rotta Maggiore. Il franchise, amatissimo e intergenerazionale, vanta una fanbase globale vastissima. Al debutto nel 2023, la serie tv live-action era diventata un fenomeno mondiale, con ben otto settimane nella Global Top 10 e il raggiungimento del primo posto in oltre 75 Paesi, diventando inoltre la prima serie Netflix in lingua inglese a debuttare al numero uno in Giappone. La serie ha totalizzato quasi 100 milioni di visualizzazioni, è tra i titoli più scaricati di sempre su Netflix e ha ottenuto 11 nomination ai Children’s & Family Emmy Awards, compresa la candidatura come Outstanding Young Teen Series. L’adattamento offre inoltre ai fan nuovi modi per rimanere coinvolti tutto l’anno anche fuori dallo schermo grazie alla nuovissima esperienza immersiva in arrivo alla Netflix House e al merchandising internazionale (da LEGO a Moose Toys e molto altro) acquistabile su Netflix Shop e presso rivenditori in tutto il mondo.