“La ciurma di Cappello di Paglia è elettrizzata di essere tornata, perché la storia di One Piece cresce e migliora”. Nella video-anteprima della seconda stagione della serie tv Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) One Piece, pubblicata sul canale YouTube della piattaforma di streaming, l’attore Iñaki Godoy, che interpreta Luffy, ha anticipato i contenuti dell’adattamento live action dell’omonimo manga di Eiichirō Oda, che gli spettatori potranno vedere a partire dal 2026. “Nella seconda stagione, andranno verso la Rotta Maggiore a cercare il tesoro supremo, il One Piece”, ha spiegato sulle avventure della fedele ciurma dei Pirati di Cappello di Paglia. “Questa stagione è stata molto più intensa”, ha aggiunto Mackenyu, che interpreta Zoro. “Nella scorsa stagione, è stato bello vedere i pirati unirsi e creare questa famiglia. E ora si affideranno l’uno all’altro”, ha proseguito Emily Rudd, che interpreta Nami. Per Jacob Romero, che interpreta Usop, “One Piece è riuscita a trasmettere un messaggio molto importante, che è seguire i propri sogni”. Taz Skylar, che interpreta Sanji, ha precisato: “Nonostante la pressione che il mondo ti mette”. Romero ha poi descritto la nuova stagione come “una grande avventura, piena di emozioni”. Rudd non ha nascosto di non vedere l’ora “che i fan la vedano”. Alla fine, la serie “mostrerà di cos’è capace la ciurma di Cappello di Paglia”.