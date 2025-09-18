Esplora tutte le offerte Sky
One Piece, la video-anteprima con le interviste al cast in attesa della seconda stagione

In attesa dell'uscita nel 2026 delle nuove avventure di Monkey D. Luffy e della sua ciurma verso la Rotta Maggiore, gli attori e e le attrici promettono emozioni nell' adattamento live action Netflix dell’omonimo manga di Eiichirō Oda

“La ciurma di Cappello di Paglia è elettrizzata di essere tornata, perché la storia di One Piece cresce e migliora”. Nella video-anteprima della seconda stagione della serie tv Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) One Piece, pubblicata sul canale YouTube della piattaforma di streaming, l’attore Iñaki Godoy, che interpreta Luffy, ha anticipato i contenuti dell’adattamento live action dell’omonimo manga di Eiichirō Oda, che gli spettatori potranno vedere a partire dal 2026. “Nella seconda stagione, andranno verso la Rotta Maggiore a cercare il tesoro supremo, il One Piece”, ha spiegato sulle avventure della fedele ciurma dei Pirati di Cappello di Paglia. “Questa stagione è stata molto più intensa”, ha aggiunto Mackenyu, che interpreta Zoro. “Nella scorsa stagione, è stato bello vedere i pirati unirsi e creare questa famiglia. E ora si affideranno l’uno all’altro”, ha proseguito Emily Rudd, che interpreta Nami. Per Jacob Romero, che interpreta Usop, “One Piece è riuscita a trasmettere un messaggio molto importante, che è seguire i propri sogni”. Taz Skylar, che interpreta Sanji, ha precisato: “Nonostante la pressione che il mondo ti mette”. Romero ha poi descritto la nuova stagione come “una grande avventura, piena di emozioni”. Rudd non ha nascosto di non vedere l’ora “che i fan la vedano”. Alla fine, la serie “mostrerà di cos’è capace la ciurma di Cappello di Paglia”.

LA TRAMA, VERSO LA ROTTA MAGGIORE

Nella missione per trovare il leggendario tesoro One Piece e diventare il Re dei Pirati, Monkey D. Luffy (Iñaki Godoy), accompagnato dalla fedele ciurma dei Pirati di Cappello di Paglia formata da Nami (Emily Rudd), Roronoa Zoro (Mackenyu), Usopp (Jacob Romero Gibson) e Sanji (Taz Skylar), salperà alla volta della straordinaria Rotta Maggiore, un leggendario tratto di mare che dietro ogni angolo cela pericoli e meraviglie. Nel viaggio attraverso quel regno imprevedibile, i protagonisti incontreranno non solo isole bizzarre abitate da individui ancora più strani, ma anche una schiera di nuovi e formidabili nemici. Il cast include anche new entry come Mikaela Hoover come voce di TonyTony Chopper, la renna che dopo aver consumato un Frutto del Diavolo diventa in grado di camminare e di parlare come gli esseri umani. Inoltre, in occasione delle recenti celebrazioni per il One Piece Day, la serie è stata rinnovata anticipatamente per una terza stagione e inizierà le riprese entro fine anno.

One Piece, il teaser della seconda stagione

LA NASCITA DELLA CIURMA NELLA PRIMA STAGIONE

La prima stagione della serie tv One Piece segue le origini della ciurma di Monkey D. Luffy, un giovane pirata dal corpo elastico grazie al Frutto del Diavolo Gomu Gomu. Determinato a trovare il leggendario tesoro One Piece e diventare Re dei Pirati, Luffy parte per mare e recluta i suoi primi compagni: lo spadaccino cacciatore di taglie Zoro, la ladra e navigatrice Nami, l’abile tiratore e bugiardo cronico Usop e il cuoco dai sogni di libertà Sanji. La ciurma affronta potenti avversari come Buggy il Clown, il brutale Arlong e la Marina guidata dal giovane ufficiale Koby e dal viceammiraglio Garp. Attraverso avventure pericolose e combattimenti spettacolar, i protagonisti consolidano la loro amicizia e il loro sogno comune di esplorare proprio la Rotta Maggiore.

One Piece 2, le prime immagini di Chopper
One Piece, la guida ai personaggi dal manga alla serie TV. FOTO

Scopriamo tutto sui personaggi della serie televisiva live action di Netflix che sta mettendo a segno numeri record di visualizzazioni. Tratta dal manga omonimo di Eiichirō Oda è diventata la più vista su Netflix in 84 Paesi. 'One Piece' è disponibile su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Ecco quello che bisogna sapere dei protagonisti, da Monkey D. Rufy alias 'Cappello di Paglia” a Nami, Zoro, Sanji e Usopp

Spettacolo: Per te