One Piece 2, le prime immagini di Chopper

Mikaela Hoover, doppiatrice del personaggio nel live action, ha dichiarato: "Credo ci sia un piccolo Chopper in ognuno di noi. Tutti noi vogliamo essere amati e accettati. Facciamo di tutto per proteggere le persone che amiamo. C'è una purezza nella sua natura che ci ricorda cosa c'è di buono nel mondo". I nuovi episodi arriveranno sulla piattaforma di streaming nel 2026

Cresce sempre di più l’attesa per la seconda stagione del live action One Piece. Nel frattempo, il canale YouTube di Netflix Italia ha diffuso le prime immagini ufficiali di TonyTony Chopper , membro della ciurma guidata da Monkey D. Rufy.

one piece 2, l’arrivo di chopper

Basato sul popolare manga di Eiichiro Oda, il live action continuerà il racconto iniziato con la prima stagione distribuita nel 2023 sulla piattaforma di streaming. Come riportato da Netflix, Mikaela Hoover, doppiatrice di TonyTony Chopper nella versione originale della serie tv, ha dichiarato: "Ciò che mi ha entusiasmato nell'interpretare Chopper è il tiro alla fune tra il suo distacco e il suo cuore immenso. Si sforza tantissimo di nascondere le sue emozioni e di assumere un atteggiamento duro, ma in realtà è un tenerone, e il suo amore non può fare a meno che venir fuori".